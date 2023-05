Nuova Fiat 600: avvistata a Lerici con carrozzeria grigia

Nuova Fiat 600 sarà la prossima grande novità per la casa automobilistica torinese. Il debutto di questo atteso modello è ormai davvero imminente. Continuano gli avvistamenti del veicolo ormai senza veli. Dopo le immagini arrivate da Roma nei giorni scorsi in cui era stata avvistata una versione di colore bianco, nelle scorse ore si è registrata un’altra apparizione del SUV compatto.

A Lerici avvistata la nuova Fiat 600

La nuova Fiat 600, questa volta in versione grigia è stata avvistata a Lerici in provincia della Spezia in Liguria nella centralissima piazza Garibaldi. Anche in questo caso la vettura è stata immortalata mentre si apprestava a girare uno spot. Si vede infatti l’auto sollevata da una gru che esce da un cilindro grigio. La versione fotografata è quella elettrica al 100 per cento. Infatti si vede la ‘e’ di elettrica in bella mostra sul portellone. Sono state oltre 100 le persone che hanno lavorato per 5 giorni a Lerici per realizzare questo nuovo spot pubblicitario che sicuramente vedremo nel corso dei prossimi mesi.

Nuova Fiat 600 potrebbe debuttare agli inizi del prossimo mese di luglio anche se non possiamo escludere che la presentazione a questo punto possa avvenire anche prima. La versione elettrica protagonista di questo spot arriverà in concessionaria in contemporanea con quella a combustione entro fine anno. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello la cui produzione partirà nei prossimi mesi presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia.

