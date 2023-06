Nuova Fiat 600e: il SUV elettrico si mostra con un nuovo colore

La nuova Fiat 600e è il SUV elettrico che il marchio italiano lancerà nel 2023, come erede della storica utilitaria che ha fatto la storia del segmento A. La vettura si baserà sulla piattaforma eCMP del gruppo Stellantis e avrà una lunghezza di circa 4 metri, posizionandosi nel segmento B. Il design del SUV di Fiat riprenderà alcuni elementi della nuova Fiat 500 elettrica, ma con uno stile più moderno e dinamico.

Inedito colore di carrozzeria per la nuova Fiat 600e

La nuova Fiat 600e è stata avvistata più volte durante i test su strada, ma anche durante le riprese di uno spot pubblicitario in Liguria. In queste occasioni, la vettura si è mostrata con diversi colori, tra cui il grigio, il bianco e il verde petrolio. Quest’ultimo è il colore che compare nelle ultime foto spia pubblicate dal forumdi AutoPareri, che ritraggono la 600e parcheggiata in un parcheggio.

Il colore verde petrolio conferisce alla nuova Fiat 600e un aspetto elegante e raffinato, ma anche originale e distintivo. Si tratta di una tonalità che si abbina bene con i dettagli neri presenti sulla carrozzeria, come la calandra a nido d’ape, i cerchi in lega, le maniglie delle portiere e i passaruota. Il contrasto cromatico è accentuato anche dalla presenza del logo Fiat retroilluminato sul portellone posteriore e dal nome 600 con la bandiera italiana sul frontale.

La nuova Fiat 600e avrà una motorizzazione completamente elettrica, con una potenza di circa 100 CV e una batteria da 50 kWh. L’autonomia dovrebbe essere di circa 400 km secondo il ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida a 100 kW consentirà di recuperare l’80% dell’energia in circa mezz’ora. La vettura sarà dotata anche di vari sistemi di assistenza alla guida e di connettività.

