Pirelli premiata come “Miglior Produttore di Pneumatici All Season” 2025 da AutoBild e AvD

Pirelli si conferma leader nel segmento dei pneumatici quattro stagioni conquistando il titolo di “Miglior Produttore All Season dell’anno” assegnato sia da parte del club automobilistico della Germania, Automobilclub von Deutschland (AvD), sia dall’autorevole rivista tedesca AutoBild.

I test su Cinturato All Season e Scorpion All Season

Il riconoscimento è la diretta conseguenza dei risultati ottenuti nei test comparativi 2025 condotti da AvD da parte dei due prodotti di punta della gamma Pirelli All Season SF3, il Cinturato All Season SF3 e lo Scorpion All Season SF3, con il primo che si è distinto soprattutto nelle prove di frenata su asciutto e bagnato, handling e resistenza all’aquaplaning, mentre il secondo si è imposto come riferimento per i SUV, eccellendo in trazione e sicurezza su tutte le superfici.

Entrambi i pneumatici Pirelli All Season hanno dimostrato di essere capaci di garantire sicurezza tutto l’anno, sui diversi fondo stradali, con Autobild che ha definito il Cinturato All Season SF3 “poliedrico e affidabile“, dopo averla valutato con il giudizio complessivo di “esemplare” nella recente prova comparativa 2025 su 30 all season acquistati sul mercato che ha visto piazzarsi questo pneumatico di Pirelli al primo posto nel test del magazine automobilistico tedesco.

Innovazione al servizio della sicurezza in ogni stagione

Questi riconoscimenti confermano la superiorità tecnica della gamma Pirelli Cinturato e Scorpion All Season SF3, pneumatici che beneficiano delle più avanzate tecniche di modellazione virtuale, di mescole di nuova generazione e battistrada adattivo con lamelle 3D che garantiscono grip e sicurezza anche con pneumatico usurato. Il Cinturato All Season SF3 è disponibile in misure dai 15 ai 20 pollici, mentre lo Scorpio All Season SF3 ha gamma che offre misura dai 17 ai 21 pollici. Entrambi gli pneumatici, che offrono versioni dedicate ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, sono anche dotati di tecnologie come Elect e il Pirelli Noise Cancelling System per il comfort acustico, oltre a essere contraddistinti dalla marcatura 3PMSF ((Three Peak Mountain Snowflake), che ne certifica l’affidabilità anche a basse temperature e su neve.

