Previsioni traffico e meteo 10-12 marzo: si avvicina la primavera

Tra poco più di una settimana inizierà ufficialmente la primavera, ma già nel corso del prossimo weekend assaporeremo delle condizioni climatiche simili alla stagione in arrivo. Tuttavia, sono attesi ancora spostamenti piuttosto limitati, essendo ormai praticamente finita la stagione invernale ed ancora in arrivo il caldo.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, non sono previsti grandissimi disagi, nel corso del fine settimana. Non mancherà qualche possibile coda in uscita dalle grandi città nella serata odierna e di rientro domenica pomeriggio/sera. Solita attenzione allo snodo di Bologna e sulla A22 del Brennero. Però, approfittando di questo periodo ‘poco battuto’, continueranno un po’ di chiusure autostradali per lavori su vari tratti sul territorio nazionale, che potrebbero creare alcuni disagi.

Sulla A4 chiuso il tratto tra bivio A4/Raccordo Tang. est MI e bivio A4/Tangenziale Nord MI, in direzione Torino, e tra Sesto San Giovanni e bivio A4/Raccordo Tang. est MI, in direzione Trieste, dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. Mentre sulla A8 sarà chiuso il tratto Solbiate-Cavaria (direzione Milano) dalle 21 di oggi alle 5 di domani e sulla A9 il tratto tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud (direzione Lainate). Sulla A5 è chiuso il tratto tra Morgex e Raccordo A5/SS26 (direzione Monte Bianco) dalle 23 di oggi alle 5.30 di domattina.

Sulla A7 chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia (direzione Genova) tra le 22 di stasera e le 6 di domani, così come sulla A10 sarà chiuso il tratto tra Genova Prà e Genova aeroporto (direzione Genova). Sempre in Liguria, sarà chiuso il tratto tra Chiavari e Rapallo (direzione Genova) della A12 dalle 23 di oggi alle 6 di domattina. Il blocco dei mezzi pesanti sarà sempre dalle 9 alle 22 di domenica.

Le previsioni meteo

Passando al meteo, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia, nel corso del weekend, anche se non mancherà qualche perturbazione. Oggi principalmente sull’arco alpino e sul Triveneto, sabato e domenica con qualche locale ed isolata pioggia in Calabria. Per il resto, sarà un fine settimana asciutto.

Le temperature, come dicevamo, sono miti e si avvicinano ai livelli primaverili. Le minime sono ancora piuttosto fresche, soprattutto al Nord, attorno ai 5 gradi, mentre le massime sono ovunque oltre i 15 gradi, con punte di 20-22 gradi in Puglia. Domenica ci sarà un lieve abbassamento delle massime, che risaliranno da giovedì 16.

