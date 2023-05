Previsioni traffico e meteo 12-14 maggio: weekend sotto l’acqua

Dopo un inverno in cui non ha praticamente mai piovuto, questo mese di maggio vedrà gli italiani aprire molto spesso l’ombrello. Il weekend in arrivo ne sarà la testimonianza, ma anche le previsioni per le prossime settimane non volgono verso il bel tempo. Mentre proseguono un po’ di cantieri e di lavori in autostrada.

Previsioni del traffico

Il maltempo probabilmente porterà anche meno italiani a mettersi in auto per andare nei luoghi di villeggiatura, così non è previsto particolare traffico nel corso del fine settimana. Sempre, comunque, un occhio a qualche possibile disagio in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso contrario domenica dal tardo pomeriggio. Per favorire gli spostamenti, resta in vigore il consueto blocco dei mezzi pesanti previsto per la giornata di domenica dalle 9 alle 22.

Come dicevamo, proseguono i lavori sulle autostrade, con un po’ di chiusure. Sull’A1 chiuso il tratto Rioveggio-Firenze (direzione Napoli) dalle 23 di oggi alle 6 di domattina e Pian del Voglio-Firenze negli stessi orari della notte tra sabato e domenica. Sull’A4 chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni ed il nodo A8 Varese (direzione Torino) dalle 21 alle 5 di stanotte, mentre sull’A5 non si potrà percorrere il tratto tra Morgex e raccordo SS26 (direzione Monte Bianco). Sull’A9 disagi in entrambe le direzioni a Como, sull’A14 chiuso Gioia del Colle-Acquaviva (direzione Bari).

I disagi principali arriveranno, come spesso capita, in Liguria, dove ci sono numerose tratte interessate: sull’A7 tra bivio A12 e bivio A10 (direzione Genova) sia venerdì che sabato notte e tra bivio A10 e Genova Ovest (questa notte), così come sull’A12 nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna (direzione Genova) dalle 22 alle 6 di domattina.

Previsioni meteo

Il meteo non sarà per nulla favorevole, nel corso del fine settimana. Solamente sulle regioni meridionali ci sarà qualche sprazzo di bel tempo, seppur anche in questo caso inframezzato da nuvole e pioggia, mentre al Nord ed al Centro ci saranno piogge e temporali per l’intero weekend e potrebbe andare così fino verso fine mese.

Dopo l’antipasto d’estate dello scorso fine settimana, anche le temperature saranno sotto la media di questo periodo. Le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, mentre le massime resteranno spesso sotto quota 20 gradi, con un rialzo nella giornata di domenica, dove in alcune località meridionali si toccherà anche quota 25°.

