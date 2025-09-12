Previsioni traffico e meteo 12-14 settembre: sole e qualche pioggia

Pochi disagi su strade e autostrade con la ripresa delle scuole

di Fabio Cavagnera12 Settembre, 2025
Previsioni traffico e meteo 12-14 settembre: sole e qualche pioggia

L’estate è ormai agli sgoccioli, si chiuderà tra una settimana anche da calendario, e sono ricominciate le scuole quasi in tutta Italia. Si è concluso il tempo delle ferie, anche se un meteo discreto potrebbe portare ancora qualcuno a fare delle gite nel fine settimana. Ormai, però, i classici disagi su strade e autostrade italiane del periodo estivo sono praticamente terminati.

Le previsioni del traffico

Qualche possibile incolonnamento in uscita dalle grandi città nel pomeriggio e, soprattutto, sera di oggi ed in senso inverso domenica, ma non è atteso grandissimo traffico. Anche perché la ripresa delle scuole porta molti studenti sui banchi anche la mattina del sabato, riducendo così le famiglie che possono sfruttare l’intero weekend per andare in luoghi di villeggiatura.

Dopo lo stop per l’esodo estivo, sono stati riattivati tutti i cantieri autostradali, con particolare attenzione alla zona ligure, dove qualche disagio è sempre atteso nei fine settimana. Il blocco di mezzi pesanti sulla rete autostradale è attivo solamente domenica dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un weekend con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma non manca qualche perturbazione, in particolare sulle regioni del Nord Italia nelle giornate di oggi e domani. Domenica possibile qualche rovescio su Triveneto e Marche, mentre per la prossima settimana è previsto bel tempo, grazie all’anticiclone, che riporterà anche un po’ di caldo soprattutto al Sud.

Le temperature di questo fine settimana saranno più o meno simili a quelle dei giorni precedenti: le minime comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le massime attorno ai 25 gradi, con qualche picco vicino o superiore a 30° nelle regioni meridionali e sulle due isole maggiori.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Kia Stonic 2025 Porsche Cayenne Coupe Turbo GT 2027 - Foto spia 11-09-2025 Cupra Design House Monaco Kia EV6 GT - Salone di Monaco 2025 Windelo 62 Stellantis Cupra Formentor e Terramar Tribe Edition - Salone di Monaco 2025 Kia PV5 - Salone di Monaco 2025 Lucid Gravity Hyundai Insteroid - Salone di Monaco 2025 Cupra Tindaya - Live Salone di Monaco 2025 Kia EV4 - Salone di Monaco 2025 Cupra Raval - Salone di Monaco 2025 Tutte le foto