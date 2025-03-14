Previsioni traffico e meteo 14-16 marzo: un’Italia tra pioggia e sole

Si avvicina la primavera e, con essa, anche le classiche gite fuoriporta. Ma servirà attendere ancora un po’ di giorni e, di conseguenza, ci attende ancora un classico fine settimana di mezza stagione, dove il meteo non sarà nemmeno particolarmente favorevole. Con un numero di spostamenti abbastanza limitato.

Le previsioni del traffico

Questo weekend di metà marzo sarà piuttosto tranquillo su strade ed autostrade italiane, in attesa dell’arrivo della bella stagione. Probabilmente ci potrà essere un po’ di traffico nei pressi delle località sciistiche e sulla A22 del Brennero, per le ultime piste della stagione, mentre per il resto non sono attesi particolari code o disagi. Ci saranno un po’ di cantieri in autostrada, con chiusure notturne soprattutto nella notte tra oggi e domani ed in particolare nella zona ligure. Nella giornata di domenica, dalle 9 alle 22, è previsto il classico blocco dei mezzi pesanti in autostrada.

Le previsioni meteo

Sarà un’Italia divisa un po’ in due per quanto riguarda il meteo. Oggi e domani è previsto maltempo al Nord ed al Centro, con nevicate copiose sui rilievi alpini, e possibili temporali, soprattutto in Toscana. Sono attesi anche venti forti, soprattutto nelle zone costiere. Nelle regioni meridionali, invece, cielo più sereno o poco nuvoloso. Meteo migliore anche nel Centro-Nord a partire dalla giornata di domenica, con il ritorno dell’Anticiclone atteso all’inizio della prossima settimana.

Le temperature saranno stazionarie, con le minime attorno agli 8-10 gradi su quasi tutta l’Italia, con l’eccezione delle isole maggiori, dove verranno anche superati i 15°. Le massime si avvicineranno a quota 15 gradi, mentre toccheranno quota 20° nelle regioni meridionali. Previsto un calo delle temperature a partire da lunedì.

