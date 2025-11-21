Previsioni traffico e meteo 21-23 novembre: arriva la neve

Anche se per il calendario bisognerà attendere quasi un mese, il weekend in arrivo porterà l’inverno sull’Italia. Freddo e neve anche a bassa quota, su varie zone del nostro Paese, mentre si intensifica un po’ il traffico verso le località dove si svolgono i mercatini di Natale. Anche se il clou inizierà dal fine settimana dell’Immacolata, ultimo ponte prima delle festività natalizie e di fine anno.

Le previsioni del traffico

Questo weekend si aprono i mercatini natalizi in più di una località, soprattutto in Trentino Alto Adige, ed aumenterà il traffico in quelle zone e sulla A22 del Brennero, non ancora però particolarmente intenso. Solita attenzione in uscita dalle grandi città oggi pomeriggio/sera ed in senso inverso domenica, quando è previsto il blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Soprattutto per chi si reca verso le località di montagna, fondamentale viaggiare con gli pneumatici invernali o forniti di catene a bordo, visto l’arrivo di nevicate e gelate. Per il Codice della Strada, come abbiamo scritto settimana scorsa, l’obbligo è già scattato dallo scorso 15 novembre.

Le previsioni meteo

L’Italia sarà, per una delle prime volte in questa stagione, imbiancata in più di una località. Oggi sono attese nevicate anche in pianura su Piemonte e Lombardia, mentre domani arriverà sulle località collinari del Centro. Il maltempo porterà anche pioggia, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre domenica ci sarà più sole, ma probabili gelate mattutine.

Il clima mite dell’ultimo mese è ormai un ricordo, da oggi c’è un calo vistoso delle temperature su tutta l’Italia. Le minime andranno sotto zero al Nord e resisteranno verso la doppia cifra solo in qualche località delle isole maggiori, mentre le massime saranno attorno ai 6-7 gradi al Nord, agli 8-10 gradi al Centro per arrivare a quota 14-15 gradi nelle regioni meridionali.

(Foto di Jan Krajc da Pixabay)

