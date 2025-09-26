Previsioni traffico e meteo 26-28 settembre: tra sole e piogge

Primo weekend di autunno, con un meteo piuttosto instabile e temperature ormai più fresche, così come gli spostamenti sono ridotti, con l’addio alla bella stagione e la ripresa a pieno regime delle scuole in tutte le regioni. Oggi attenzione a chi si deve spostare in aereo, visto che è previsto uno sciopero che mette a rischio i voli in tutta Italia, fino alle 23.59 di questa sera.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, è terminato il classico periodo delle gite fuoriporta dei fine settimana, anche se non c’è da escludere qualche possibile disagio questa sera in uscita dalle grandi città e domenica pomeriggio/sera in senso inverso. Però il grande traffico si è chiuso e, in attesa della stagione sciistica e dei mercatini natalizi, ora inizia il periodo storicamente con meno spostamenti.

Già da qualche settimana sono anche ripresi a pieno regime i cantieri su strade e autostrade, mentre il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è ridotto a quello classico domenicale, dalle 7 alle 22. Oggi c’è lo sciopero di tutte le categorie del trasporto aereo, dopo i disagi per lo sciopero generale di lunedì scorso, con voli a rischio e fasce di garanzia fino alle 10 in mattinata e poi alle 18 alle 21.

Le previsioni meteo

Il clima è tipicamente autunnale, con meteo instabile per il fine settimana. Oggi sono previste piogge sparse nelle regioni settentrionali, mentre domani il maltempo colpirà soprattutto la Sicilia e la Calabria. Domenica sarà un po’ più soleggiato sul nostro Paese, ma resterà il rischio di alcune perturbazioni sul versante adriatico, in particolare nelle regioni centrali e meridionali.

Le temperature sono ormai più fresche, anche se con differenze tra Nord e Sud. Le minime si aggireranno attorno ai 15 gradi, con qualche picco verso quota 20° nelle regioni meridionali e fino a 10-11° in quelle settentrionali. Le massime faticheranno a raggiungere i 20 gradi al Nord, mentre saranno attorno a 25-26° al Sud. Domenica ci sarà un graduale rialzo.

