L'anticiclone Pluto porta tanto caldo e sole in Italia

di Fabio Cavagnera27 Giugno, 2025
Previsioni traffico e meteo 27-29 giugno: un weekend ‘africano’

L’estate 2025 è ormai entrata nel vivo e ci apprestiamo a vivere il weekend più caldo dell’anno (almeno per ora), con temperature prossime ai 40 gradi e tanta afa all’interno delle città, soprattutto al Nord. Un clima che spingerà più di un italiano a mettersi in viaggio per cercare un po’ di refrigerio nelle località balneari.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, il traffico sarà piuttosto sostenuto, in particolare nel pomeriggio/sera di oggi, in uscita dalle grandi città ed in senso inverso, nella giornata di domenica. Le direttrici più trafficate saranno l’A1 e l’A14 in direzione della costa adriatica, le autostrade verso la Liguria, l’A4 per raggiungere il Lago di Garda e l’A2 del Mediterraneo. Ma non mancheranno possibili disagi e code anche verso altre località e sulle strade statali, nei pressi dei luoghi di villeggiatura.

Aspettando la rimozione per l’esodo estivo, non mancheranno alcune chiusure per i cantieri, in particolare nella notte tra oggi e domani, con attenzione particolare alla zona ligure, dove spesso non sono mancati code e disagi. Per cercare di favorire un traffico più scorrevole, c’è il consueto blocco dei mezzi pesanti in autostrada di domenica: è previsto dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, ci aspetta un weekend rovente. L’anticiclone Pluto, infatti, ha spazzato via le nubi e ci attende un fine settimana con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, in attesa di qualche temporale che dovrebbe colpire l’arco alpino dalla serata di domenica. Che potrebbe portare un po’ di refrigerio, anche nelle pianure, all’inizio della prossima settimana.

Le temperature saranno alte, con minime ben oltre 20 gradi e le massime che andranno ovunque oltre 30° e si spingeranno fino a quasi 40 gradi, su alcune zone interne al Centro e al Sud.

