Previsioni traffico e meteo 29-31 agosto: rientri sotto la pioggia

L’ultimo weekend di agosto è, da tradizione, quello che mette fine alle ferie estive e conclude il controesodo, anche se non mancherà qualche italiano che rientrerà la prima settimana di settembre, visto che le scuole riprenderanno solo verso il 15. Sarà un fine settimana condizionato dal maltempo, prima del miglioramento generale previsto dal pomeriggio di sabato.

Le previsioni del traffico

Saranno giorni di traffico molto intenso sulle nostre strade ed autostrade, con incolonnamenti e disagi verso Nord e le grandi città. Già nella giornata odierna aumenteranno le vetture in viaggio, anche se il clou è atteso per le giornate di sabato e domenica, quando è previsto bollino rosso, soprattutto la mattina ed il pomeriggio. Con possibili code anche lunedì mattina. Le autostrade più trafficate saranno la A1, A2, A14, A4, A7, A8/A9 e A12, ma non mancheranno altri disagi.

Il consiglio degli esperti, per evitare il traffico, resta quello di partire molto presto (entro le 5/6 del mattino) o in tarda serata. Per favorire il flusso, il blocco dei mezzi pesanti in autostrada sarà attivo domani (8-16) e domenica (7-22). Inoltre, è stata rimossa la maggior parte dei cantieri autostradali per rendere più snello il traffico e rendere disponibili tutte le corsie di marcia.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, questo controesodo sarà accompagnato per buona parte da maltempo. Oggi e domani, infatti, sono previste piogge e temporali su molte regioni italiane, da Nord a Sud, con il meteo in miglioramento a partire da sabato pomeriggio. Domenica, infatti, è atteso cielo sereno o poco nuvoloso sull’intero Paese, con il ritorno delle perturbazioni lunedì a Nord Ovest.

Le temperature resteranno gradevoli, con il caldo soffocante di luglio e della prima parte di agosto ormai solamente un ricordo. Le minime si aggireranno attorno ai 20 gradi, con anche qualche grado in meno nelle regioni settentrionali, mentre le massime saranno ovunque comprese tra 25 e 30 gradi. Con solamente odierno un picco di 32-33 gradi in Puglia e Sardegna.

