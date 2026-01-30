Previsioni traffico e meteo 30 gennaio-1 febbraio: un po’ di nubi e pioggia

Finisce il mese di gennaio e prosegue il classico scenario di questo periodo dell’anno, con un meteo instabile e con spostamenti limitati, se non verso le località sciistiche. Anche se dalla prossima settimana si intensificherà un po’ il traffico nel Nord Italia, con l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che porteranno molti turisti tra il capoluogo lombardo e le montagne.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non sono previsti particolari disagi nel weekend sulla rete stradale ed autostradale italiana. Tuttavia, le nevicate di questa settimana spingeranno probabilmente un po’ di sciatori nei comprensori, quindi potrebbe esserci un po’ di traffico nei pressi delle località sciistiche e sull’autostrada A5 della Valle d’Aosta e A22 del Brennero.

Per il resto, solita attenzione in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di venerdì ed in senso inverso nello stesso periodo di domenica. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è previsto, come di consuetudine, solamente nella giornata di domenica, dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un fine settimana di tempo instabile in Italia, come spesso capita in questo periodo dell’anno. Soprattutto le regioni meridionali saranno colpite da una perturbazione, in particolare oggi e domani. La giornata odierna vede rovesci anche su Toscana e Marche, mentre nel resto d’Italia il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con possibili nebbie in pianura.

Le temperature non subiranno particolari variazioni, rispetto agli ultimi giorni. Le minime di non molto superiori agli zero gradi, mentre le massime saranno attorno ai 10 gradi, con l’eccezione delle due isole maggiori, dove arriveranno anche a 15-16 gradi. La prossima settimana sono attese nuove perturbazioni, questa volta soprattutto nelle regioni settentrionali.

