Previsioni traffico e meteo 30 giugno-2 luglio: un weekend instabile

Ormai siamo nel pieno dell’estate, la tipica stagione delle gite fuoriporta, in attesa del grande esodo legato alle ferie ed alle vacanze. Quindi ci attende un fine settimana con un po’ di traffico sulle nostre strade ed autostrade, nonostante un meteo un po’ pazzo, in particolare nelle regioni settentrionali. E qualche lavoro in autostrada.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, il rischio di traffico è elevato in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, con probabili incolonnamenti soprattutto sulla A1 nel classico snodo di Bologna, l’A4 verso il Lago di Garda, l’A14 verso la riviera adriatica e sulle autostrade verso la Liguria e gli altri laghi. Ma non mancheranno disagi anche a Sud. Domenica possibile traffico intenso nelle direzioni inverse, con particolare attenzione nei dintorni di Roma, dove c’è stato un ponte per la festività patronale. Raddoppia il blocco dei mezzi pesanti: sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Come dicevamo, restano un po’ di lavori in autostrada, anche se i cantieri andranno via via riducendosi per questo periodo estivo nei weekend. Sull’A1 sarà chiuso il tratto Settebagni-Roma nord (direzione GRA) dalle 21 alle 5 di stanotte, sull’A4 chiuso Cormano-Viale Certosa (direzione Torino) dalle 22 alle 6, sull’A7 non si potrà percorrere il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera (direzione Milano) dalle 23 alle 6, mentre sull’A13 sarà chiuso Altedo-Bologna Interporto dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

Mentre nelle regioni meridionali sarà un fine settimana soleggiato, al Nord ci sarà tempo variabile. Oggi possibili rovesci, anche a carattere temporalesco sul Nordovest e sulla Toscana, domani si sposteranno verso il Nordest, coinvolgendo anche Umbria, Marche e Lazio. Domenica migliora, con qualche temporale sui rilievi.

Le temperature sono in calo su tutte le regioni, dopo il grande caldo delle ultime due settimane. Le minime saranno attorno ai 20 gradi, mentre le massime staranno sotto quota 30°, con l’eccezione di Sicilia, Sardegna e Puglia. Da metà della prossima settimana, tuttavia, si riaffaccerà l’anticiclone africano e tornerà il caldo estivo.

