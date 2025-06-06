Previsioni traffico e meteo 6-8 giugno: l’ora delle gite fuoriporta

La bella stagione è ormai arrivata, anche se le festività sono finite ed è iniziata la corsa verso le ferie estive. Arriva il periodo delle gite fuoriporta nei weekend, verso le località di villeggiatura, soprattutto dalla prossima settimana, quando sarà chiuso l’anno scolastico e le famiglie saranno libere per l’intero fine settimana.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, inizierà ad esserci traffico più intenso, in uscita dalle grandi città, nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso, per i rientri, nel pomeriggio/sera di domenica. Le direttrici più trafficate saranno l’A1 e l’A14 in direzione della costa adriatica, le autostrade verso la Liguria, l’A4 per raggiungere il Lago di Garda e l’A2 del Mediterraneo. Ma non mancheranno possibili disagi anche verso altre località di villeggiatura. Questo fine settimana attenzione anche al traffico nei dintorni di Firenze, per il concerto odierno di Vasco Rossi alla Visarno Arena.

Non mancheranno alcune chiusure per i cantieri, in particolare nella notte tra oggi e domani, con attenzione particolare alla zona ligure, dove spesso non sono mancate code e disagi. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada, dopo essere raddoppiato la scorsa settimana, torna quello tradizionale: domenica dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un fine settimana praticamente estivo, quello in arrivo in Italia, grazie alla presenza dell’anticiclone africano sulla nostra penisola. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sull’intero Paese, con l’eccezione di un po’ di instabilità odierna su Alpi e Prealpi e qualche temporale su Dolomiti e Friuli domenica.

Le temperature si mantengono alte: le minime vicine ai 20 gradi, mentre le massime andranno oltre quota 30 nella maggior parte delle regioni italiane, con picchi superiori a 35° in alcune località del meridione.

Rate this post