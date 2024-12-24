Previsioni traffico e meteo Natale 2024: tra sole e qualche nevicata

Le attese festività natalizie sono arrivate. Un po’ di giorni di festa per staccare dal lavoro per la maggior parte degli italiani e trascorrere del tempo con la famiglia e per fare qualche gita lontano dalla città. Non mancherà, dunque, un po’ di traffico sulle nostre strade e autostrade, anche grazie ad un meteo abbastanza favorevole.

Le previsioni del traffico

La mattinata di oggi (24 dicembre) è l’ultima con traffico sostenuto previsto su strade ed autostrade, per gli ultimi italiani fuori sede, che stanno raggiungendo le proprie famiglie per le festività natalizie. Poi non sono previsti particolari disagi sulla rete italiana né il giorno di Natale né a Santo Stefano, se non per gli spostamenti all’interno di città e paesi. Inoltre, sia il 25 sia il 26 dicembre, essendo dei giorni festivi, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti in autostrada dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un Natale con una situazione meteo spaccata in due in Italia. Al Nord ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo natalizio, mentre sono previste nevicate, anche a quote abbastanza basse, su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nella giornata odierna. Il 25 dicembre permarranno alcune piogge sulle regioni adriatiche ed al Sud, mentre da Santo Stefano migliorerà anche nelle regioni meridionali ed in Sicilia.

Le temperature resteranno abbastanza stabili nei prossimi giorni. Al Nord si andrà sotto zero con le temperature minime, mentre nel resto d’Italia saranno attorno ai 5/6 gradi. Le massime saranno attorno ai 10 gradi su buona parte della nostra penisola, mentre nelle isole maggiori arriveranno fino a 13-14 gradi.

