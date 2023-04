Previsioni traffico e meteo Pasqua 2023: in viaggio 15 milioni di italiani

Dopo tre mesi senza festività e, dunque, pieni di appuntamenti lavorativi, arriva un primo break primaverile in Italia, con la Pasqua 2023. Tra la chiusura delle scuole (da oggi) ed il weekend allungato dalla festività di Pasquetta, molti italiani ne approfitteranno per trascorrere qualche giorno di relax nei luoghi di villeggiatura.

Le previsioni del traffico

Saranno ben 15 milioni i nostri connazionali in viaggio su strade e autostrade, in questa festività pasquale, secondo quanto previsto dalle autorità stradali. Per facilitare gli spostamenti, saranno rimossi quasi tutti i 300 cantieri sulla rete autostradale e viene aumentato il blocco dei mezzi pesanti, lungo l’intero fine settimana lungo. Non potranno circolare in autostrada venerdì dalle 14 alle 22, sabato dalle 9 alle 16, domenica e lunedì dalle 9 alle 22 e martedì dalle 9 alle 14.

Venendo al traffico, già da oggi ci saranno disagi e code, in uscita dalle grandi città e sulle tratte più battute, con il clou dell’esodo previsto per venerdì sera, con le ultime partenze previste sabato mattina. Mentre i rientri si divideranno, soprattutto, tra la giornata di lunedì (soprattutto dal pomeriggio) e la mattina di martedì. Per quanto riguarda le zone più a rischio code, ci sono la A4 nel tratto del Lago di Garda, la A1 nel consueto snodo di Bologna, le autostrade verso la Liguria e sulla A14 Adriatica. Con code anche agli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda il meteo, il cielo sarà principalmente sereno sul nostro Paese, ma non mancheranno alcune piogge e temporali su alcune zone d’Italia. In particolare, domani ci sarà una perturbazione su Nord Ovest e Toscana, sabato al Nord Est ed al Centro, domenica scenderà verso le regioni meridionali e lunedì in Sicilia.

Le temperature vedranno le massime un po’ in rialzo, dopo la discesa della parte centrale di questa settimana. Le minime resteranno sempre sotto la doppia cifra per l’intero fine settimana lungo, tranne in alcune zone del Sud, mentre le massime andranno oltre i 15/16 gradi, raggiungendo anche quota 20° a Pasquetta.

