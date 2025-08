Previsioni traffico e meteo ponte 1° maggio: caldo e spostamenti

La serie di festività delle ultime settimane si chiude con la Festa dei Lavoratori, fissata per il 1° maggio. Cadendo di giovedì, molti italiani ne approfitteranno per fare il ponte e prendersi quattro giorni di vacanza, arrivando fino a domenica. Potendo anche contare su un meteo particolarmente buono, che anticiperà l’estate.

Le previsioni del traffico

La combinazione tra ponte e bel tempo porterà molti italiani sulle strade, sui cui Anas stima ci saranno poco meno di 5 milioni di viaggiatori. La giornata odierna sarà quella dedicata alle partenze, in particolare dal pomeriggio, in uscita dalle grandi città, con un po’ di traffico possibile anche nella mattinata di domani. I disagi maggiori, tuttavia, sono previsti per i rientri, visto che si accumuleranno anche gli italiani rimasti in vacanza da Pasqua e 25 aprile. Venerdì 2 e domenica 4 sono i due giorni in cui si concentrerà la maggior parte del traffico, con probabili code e disagi.

Alle classiche autostrade molto trafficate, come l’A1 nello snodo di Bologna, la A14 Adriatica, la A4 per chi va o torna dal Lago di Garda e le strade liguri, si aggiungono anche l’A2 del Mediterraneo, la SS16 Adriatica, la SS106 Jonica e la SS38 come direttrici con probabili code previste. Per cercare di favorire uno scorrimento più veloce, è stata rimossa la maggior parte dei cantieri autostradali e ci sarà il blocco dei mezzi pesanti giovedì 1 e domenica 4 dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un ponte con un’anteprima d’estate, grazie alla presenza dell’anticiclone africano sul nostro Paese. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta Italia e per tutto il periodo, con l’eccezione di qualche pioggia e temporale nella giornata di domenica sull’arco alpino e sulle pianure piemontesi e lombarde.

Le temperature saranno decisamente superiori alla media, con minime attorno ai 15 gradi e massime oltre quota 25° quasi ovunque. Addirittura, in alcune zone di Sicilia e Sardegna, si supereranno i 30 gradi.

