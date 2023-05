Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept [RENDER]

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept è il nome che è stato dato ad un render di una vettura della casa automobilistica del Biscione pensata per la 24h del Nurburgring e realizzata dal designer e creatore digitale LP Design. Si tratta di un render che è stato pubblicato nelle scorse ore sui social suscitando ottime “recensioni” da parte dei numerosi fan del Biscione che hanno apprezzato questa ipotesi.

LP Design ha svelato la sua Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept ha come base la recente Alfa Romeo Giulia SWB Zagato che è stata arricchita con una livrea Alfa Corse DTM 1993. Il risultato, come potete vedere in questa immagine, è davvero spettacolare. Lo storico marchio milanese ha una tradizione molto importante nel motorsport e i numerosi fan del brand premium di Stellantis si augurano che anche in futuro Stellantis possa garantire la presenza di Alfa Romeo nel mondo delle corse anche dopo l’addio alla Sauber già ufficialmente confermato. A proposito di ciò, già nei prossimi mesi si attendono novità importanti per quanto riguarda il futuro del Biscione nel motorsport.

Rate this post