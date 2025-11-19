FIAT con la 500 Hybrid partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival

FIAT rafforza il suo legame con il cinema italiano grazie alla partnership con il 43° Torino Film Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla Settima Arte in Italia. Questa collaborazione è una vera celebrazione della creatività italiana, dove innovazione, eleganza e lo spirito unico della Dolce Vita si incontrano.

Un esemplare di FIAT 500 Hybrid sarà esposto alla Mole Antonelliana

Durante tutto il festival, FIAT sarà il fornitore ufficiale dei trasporti: la Fiat 500 Hybrid accompagnerà VIP, registi, attori e professionisti del cinema negli spostamenti in città, offrendo comfort, stile e sostenibilità. Ma la 500 Hybrid non sarà solo un mezzo di trasporto: sarà anche protagonista come esposizione, con modelli in mostra ai piedi della Mole Antonelliana e al Teatro Regio, diventando un simbolo della cultura torinese.

Il Museo Nazionale del Cinema e il TFF proporranno inoltre la mostra speciale “L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema”, aperta al pubblico dal 21 novembre al 1 dicembre 2025. Allestita sulla storica cancellata della Mole, la rassegna racconta la lunga storia del rapporto tra il cinema italiano e le vetture FIAT, ripercorrendo momenti iconici che hanno contribuito a catturare su pellicola l’anima del Paese.

Con questa collaborazione, FIAT e Torino Film Festival celebrano un’Italia capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Ogni curva della 500 Hybrid diventa un richiamo alla storia e al presente, mentre il grande schermo racconta bellezza, innovazione e versatilità del Paese, confermando la casa torinese come protagonista nel panorama culturale e automobilistico italiano.

