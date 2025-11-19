FIAT con la 500 Hybrid partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival

Un esemplare di FIAT 500 Hybrid sarà esposto alla Mole Antonelliana

di Andrea Senatore19 Novembre, 2025

FIAT

FIAT con la 500 Hybrid partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival

FIAT rafforza il suo legame con il cinema italiano grazie alla partnership con il 43° Torino Film Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla Settima Arte in Italia. Questa collaborazione è una vera celebrazione della creatività italiana, dove innovazione, eleganza e lo spirito unico della Dolce Vita si incontrano.

Un esemplare di FIAT 500 Hybrid sarà esposto alla Mole Antonelliana

Durante tutto il festival, FIAT sarà il fornitore ufficiale dei trasporti: la Fiat 500 Hybrid accompagnerà VIP, registi, attori e professionisti del cinema negli spostamenti in città, offrendo comfort, stile e sostenibilità. Ma la 500 Hybrid non sarà solo un mezzo di trasporto: sarà anche protagonista come esposizione, con modelli in mostra ai piedi della Mole Antonelliana e al Teatro Regio, diventando un simbolo della cultura torinese.

Il Museo Nazionale del Cinema e il TFF proporranno inoltre la mostra speciale “L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema”, aperta al pubblico dal 21 novembre al 1 dicembre 2025. Allestita sulla storica cancellata della Mole, la rassegna racconta la lunga storia del rapporto tra il cinema italiano e le vetture FIAT, ripercorrendo momenti iconici che hanno contribuito a catturare su pellicola l’anima del Paese.

Con questa collaborazione, FIAT e Torino Film Festival celebrano un’Italia capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Ogni curva della 500 Hybrid diventa un richiamo alla storia e al presente, mentre il grande schermo racconta bellezza, innovazione e versatilità del Paese, confermando la casa torinese come protagonista nel panorama culturale e automobilistico italiano.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
FIAT Grande Panda eletta Auto Europa 2026 FIAT Grande Panda eletta Auto Europa 2026
Auto

FIAT Grande Panda eletta Auto Europa 2026

La nuova segmento B del marchio torinese ha conquistato il prestigioso riconoscimento dell'UIGA
La FIAT Grande Panda si è aggiudicata il titolo di Auto Europa 2026, il prestigioso riconoscimento giunto alla sua quarantesima

Ultime news Fiat

Foto

Porsche Cayenne Electric Jeep Recon 2026 Maserati Grecale Lamina Blu DR 3 2025 Hyundai Crater Concept - Teaser Dacia Bigster Hybrid-G 140 - Primo Contatto Peugeot 3008 Dual Motor - La Gruyere Mercedes GLB - Foto spia 17-11-2025 Audi RS6 2027 - Foto spia 17-11-2025 Opel Corsa C Mercedes Classe G - Primo anniversario GOT Mazda CX-80 2026 Tutte le foto