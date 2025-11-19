FIAT con la 500 Hybrid partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival
Un esemplare di FIAT 500 Hybrid sarà esposto alla Mole Antonelliana
FIAT
FIAT rafforza il suo legame con il cinema italiano grazie alla partnership con il 43° Torino Film Festival, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla Settima Arte in Italia. Questa collaborazione è una vera celebrazione della creatività italiana, dove innovazione, eleganza e lo spirito unico della Dolce Vita si incontrano.
Durante tutto il festival, FIAT sarà il fornitore ufficiale dei trasporti: la Fiat 500 Hybrid accompagnerà VIP, registi, attori e professionisti del cinema negli spostamenti in città, offrendo comfort, stile e sostenibilità. Ma la 500 Hybrid non sarà solo un mezzo di trasporto: sarà anche protagonista come esposizione, con modelli in mostra ai piedi della Mole Antonelliana e al Teatro Regio, diventando un simbolo della cultura torinese.
Il Museo Nazionale del Cinema e il TFF proporranno inoltre la mostra speciale “L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema”, aperta al pubblico dal 21 novembre al 1 dicembre 2025. Allestita sulla storica cancellata della Mole, la rassegna racconta la lunga storia del rapporto tra il cinema italiano e le vetture FIAT, ripercorrendo momenti iconici che hanno contribuito a catturare su pellicola l’anima del Paese.
Con questa collaborazione, FIAT e Torino Film Festival celebrano un’Italia capace di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Ogni curva della 500 Hybrid diventa un richiamo alla storia e al presente, mentre il grande schermo racconta bellezza, innovazione e versatilità del Paese, confermando la casa torinese come protagonista nel panorama culturale e automobilistico italiano.
