A14 Bologna-Taranto, si torna alla normalità: ripristinate due corsie per senso di marcia tra Vasto Sud e Termoli

Questa notte, intorno alle 2:30, è stata ripristinata la piena percorribilità del tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con il traffico consentito su due corsie per senso di marcia. La fine dei lavori e la conseguente totale riattivazione della regolare viabilità, annunciata in una nota di Autostrade per l’Italia, fa seguito all’evoluzione della movimento franoso di Patacciato (Campobasso) avvenuto dopo Pasqua che nei giorni successivi ha costretto alla chiusura del tratto e a forti limitazione del traffico sia in direzione nord che in direzione sud.

Grazie alle attività svolte dai tecnici e dagli operatori di Autostrade per l’Italia sin da primi momenti successivi alla riattivazione delle frana sul tratto molisano della A14, l’autostrada è stata gradualmente riportata alla piena configurazione del suo esercizio, fino appunto ad arrivare alla riapertura di due corsie per senso di marcia delle scorse ore.

L’ingente impegno di ASPI da subito dopo la frana

Autostrade per l’Italia si è attivata prima mettendo in sicurezza l’infrastruttura autostradale e poi mettendo in campo una task force per le attività di verifica e ripristino delle condizioni. Nel corso delle ultime settimane, la task force di ASPI è stata impegnata continuamente H24, con un impiego giornaliero medio di oltre 30 uomini e 15 mezzi. L’intervento, sottolinea Autostrade, è stato supportato da un approccio integrato che ha messo in campo le migliori competenze tecniche e scientifiche, anche attraverso una collaborazione fattiva con il mondo accademico e universitario.

Sul tratto interessato della A14, arteria fondamentale per la circolazione del versante adriatico, che torna così ad essere a “pieno regime”, al momento, segnala Autostrade per l’Italia, la circolazione avviene regolarmente e senza rallentamenti al traffico.

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