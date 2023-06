Nuova Fiat 600: nuove foto spia del SUV compatto

Nuova Fiat 600 è una delle due grandi novità per la casa italiana in questo 2023 insieme alla nuova Fiat Topolino. Entrambe le auto faranno il proprio debutto ufficiale a breve. Si parla in particolare del 4 luglio come giorno ideale per la loro presentazione. Al momento però non ci sono conferme ufficiali da Fiat che però potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni.

Nuove foto spia per la nuova Fiat 600

Nel frattempo a proposito della nuova Fiat 600 segnaliamo l’arrivo di nuove foto spia sul web. Queste sono state pubblicate nelle scorse ore sul forum di Autopareri. Si vede il SUV compatto del marchio torinese su una bisarca in diversi colori di carrozzeria. In particolare si nota che il SUV di Fiat è presente con carrozzeria nei colori cappuccino, rosso e nero. Questa non è la prima volta che vediamo immagini senza veli di questo atteso modello. Già nelle scorse settimane sono emerse immagini di questo tipo realizzate sui set di spot pubblicitari che il veicolo stava girando a Roma nei pressi del Vaticano e a Lerici in Liguria.

Nuova Fiat 600 sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. La sua produzione dovrebbe iniziare entro fine anno mentre gli ordini si apriranno probabilmente dopo il debutto ufficiale.

