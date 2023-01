Porsche Macan EV si mostra in anteprima in un VIDEO ufficiale

La Porsche Macan EV sarà una delle auto più importanti che la casa automobilistica tedesca prevede di svelare entro la fine di quest’anno e, in generale, entro la fine del decennio, momento in cui il brand punta ad avere l’80% di vendite costituite solo da auto 100% elettriche.

Purtroppo, alcuni problemi software hanno costretto la casa di Stoccarda a posticipare la presentazione della Macan EV di 12 mesi, fino al 2024. Per mantenere alta l’attesa, l’azienda ha rivelato alcuni dettagli tecnici e inoltre ha pubblicato in rete un video che mostra dei prototipi del nuovo SUV elettrico mentre vengono testati in diverse parti del mondo.

Alla base ci sarà la nuova piattaforma PPE

Anche se somiglierà molto alla Macan con motore a combustione interna, che sarà venduta insieme, la versione full electric si baserà sulla nuova piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata da Porsche in collaborazione con Audi. Quest’ultima è destinata ai veicoli elettrici di fascia alta, tra cui anche l’Audi Q6 e-tron.

Sappiamo che le versioni dual motor con trazione integrale svilupperanno 612 CV di potenza e oltre 1000 Nm di coppia massima. Inoltre, dei modelli ancora più potenti probabilmente verranno lanciati in seguito.

La ricarica della batteria sarà molto veloce

Le varianti top di gamma della Porsche Macan EV 2024 offriranno una distribuzione del peso di 48:52, con particolare attenzione al posteriore. Inoltre, troveremo un asse posteriore sterzante, il differenziale posteriore a controllo elettronico Porsche Torque Vectoring Plus (PTVP) e la tecnologia a 800V.

Quest’ultima è la stessa presente sulla Taycan, ma Porsche sostiene che la Macan EV potrà caricarsi a una velocità maggiore rispetto ai 270 kW proposti dalla berlina. Saranno necessari meno di 25 minuti per passare dal 5% all’80% per la batteria da 100 kWh.

Considerando che mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale, sicuramente nelle prossime settimane verranno svelati altri dettagli interessanti sulla Porsche Macan EV.



