Previsioni traffico e meteo 16-18 gennaio: un weekend d’instabilità

Terminate tutte le festività di inizio anno, con gli ultimissimi rientri nello scorso fine settimana, arriva un periodo piuttosto tranquillo sul fronte degli spostamenti, visto che la prossima festività per il nostro Paese sarà Pasqua ad inizio aprile. Il weekend in arrivo sarà anche caratterizzato da un meteo piuttosto instabile, con piogge e maltempo in più di una zona d’Italia.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, non è previsto particolare traffico sulla nostra rete autostradale. Tuttavia, non mancheranno un po’ di sciatori che si recheranno sulle piste, visto che la stagione invernale è nel pieno del suo svolgimento. Potrebbero esserci, dunque, alcuni disagi verso le località sciistiche, in particolare sull’A22 verso il Trentino e sull’A5 verso la Valle d’Aosta.

Per il resto, solita attenzione in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di venerdì ed in senso inverso nello stesso periodo di domenica. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è previsto, come di consuetudine, solamente nella giornata di domenica, dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana con un meteo instabile. Domani è prevista pioggia sul Nord Ovest e sulle due isole maggiori, dove il maltempo dovrebbe proseguire anche nel resto del weekend. Sabato però si estenderà anche alle regioni meridionali e domenica all’Emilia-Romagna. Per poi investire quasi tutta l’Italia all’inizio della prossima settimana. Neve sulle Alpi.

Il freddo molto rigido di inizio 2026 è stato sostituito da temperature un po’ più miti. Le minime saranno superiori alla soglia di zero gradi, andando spesso anche oltre i 5°, mentre le massime sono un po’ in salita e supereranno i 10 gradi soprattutto nella giornata di sabato. Nelle isole maggiori, nonostante il maltempo previsto, verranno raggiunti anche i 16-17 gradi.

