Previsioni traffico e meteo 17-19 maggio: weekend instabile e con lavori

Un po’ più di sole, ma comunque un fine settimana abbastanza instabile, quello in arrivo. In una primavera che tarda ad arrivare, soprattutto al Nord, mentre nelle regioni meridionali c’è un clima già estivo. Con un po’ di italiani che rinviano le classiche gite fuoriporta del periodo, aspettando si stabilizzi un po’ la stagione.

Le previsioni del traffico

Comunque, c’è sempre il rischio di qualche disagio o incolonnamento nel pomeriggio/sera di oggi in uscita dalle grandi città e domenica in senso inverso, in particolare verso i laghi, la Liguria e nel consueto snodo di Bologna. Traffico intenso possibile sull’autostrada del Brennero, visto che lunedì sarà una giornata di festa in Austria e Germania, quindi non mancheranno i turisti che arriveranno in Italia, in particolare verso la consueta meta del Lago di Garda, ma anche qualche località veneta. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è previsto per domenica dalle 9 alle 22.

In attesa degli stop estivi, sono numerosi i cantieri aperti in autostrada, che porteranno a chiusure nella notte tra oggi e domani. Sull’A1 chiusi Bivio Tang. Est-San Donato (direzione Milano) e Piacenza Sud-Bivio A21 (direzione Milano) dalle 21 alle 5; sull’A5 chiuso Raccordo SS26-Morgex (entrambe le direzioni) dalle 22 alle 6; sull’A7 chiuso Genova Bolzaneto-Bivio A10 (direzione Genova) dalle 22 alle 6; sull’A8 chiusi Castronno-Solbiate (direzione Milano) dalle 21 alle 5 e Bivio A9-Castellanza (direzione Varese) dalle 22 alle 5.

Sull’A9 chiusi Bivio A8 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5; sull’A10 chiuso Bivio Savona-A6 (entrambe le direzioni) dalle 23 alle 6; sull’A12 chiuso Sestri Levante-Lavagna (direzione Genova) dalle 22 alle 6; sull’A13 chiusi Ferrara Sud-Altedo (direzione Bologna) e Rovigo-Boara (direzione Padova) dalle 22 alle 6; sull’A14 chiusi Bagnacavallo-Cotignola (direzione A14) dalle 21 alle 6, Raccordo A1-BO Borgo Panigale (direzione A1) dalle 22 alle 6 e Bari Sud-Acquaviva (direzione Taranto) dalle 22 alle 6; sull’A26 chiuso Bivio A10-Ovada (direzione Gravellona) dalle 23 alle 6.

Le previsioni meteo

Dopo le grandi piogge ed i disagi al Nord, sarà un weekend con un po’ più di sole. Tuttavia, il tempo resterà abbastanza instabile: oggi sono previste piogge su Alpi e Prealpi, domani qualche temporale in Piemonte e Sicilia, domenica il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro. E le piogge continueranno la prossima settimana.

Le temperature resteranno comunque miti, con minime tra i 12 ed i 15 gradi e massime oltre quota 20 gradi su tutta l’Italia, con picchi vicino a quota 30° in alcune zone meridionali.

