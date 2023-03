Previsioni traffico e meteo 17-19 marzo: un weekend primaverile

È in arrivo l’ultimo weekend dell’inverno 2022-23, ma sembra già di essere in primavera, con un clima mite, soprattutto nella parte centrale delle giornate, e sole. Essendo ancora questa stagione intermedia, non sono comunque previsti grandi spostamenti e ci sono ancora un po’ di chiusure per lavori in autostrada.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, come dicevamo, non sono previsti grandissimi disagi, nel corso del fine settimana. Non mancherà qualche possibile coda in uscita dalle grandi città nella serata odierna e di rientro domenica pomeriggio/sera. Solita attenzione allo snodo di Bologna e sulla A22 del Brennero. Però, approfittando di questo periodo ‘poco battuto’, continueranno un po’ di chiusure autostradali per lavori su vari tratti sul territorio nazionale, che potrebbero creare alcuni disagi.

Sulla A9 sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Bivio A9/A59 Sud (direzione Lainate) ed il tratto tra Como Centro e Chiasso (direzione Svizzera), dalle 22 di stasera alle 5 di domattina. Sulla A5 è chiuso il tratto tra Morgex e Raccordo A5/SS26 (direzione Monte Bianco) dalle 23 di oggi alle 5.30 di domattina.

Sulla A7 chiusura del tratto tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia (direzione Genova) tra le 22 di stasera e le 6 di domani ed anche il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia nella notte (dalle 0.00 alle 4.00). Sulla A10 sarà chiuso il tratto tra Genova Prà e Genova aeroporto (direzione Genova). Sempre in Liguria, sarà chiuso il tratto tra Genova Nervi e Genova Est (direzione Genova) della A12 dalle 23 di oggi alle 6 di domattina. Il blocco dei mezzi pesanti sarà sempre dalle 9 alle 22 di domenica.

Sempre parlando della Liguria, domani è in programma la Milano-Sanremo di ciclismo e, quindi, sono possibili chiusure e disagi per chi si muoverà in quella zona, soprattutto nel pomeriggio.

Le previsioni meteo

Il meteo sarà praticamente primaverile, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero weekend sulla nostra penisola. Solamente domenica arriverà qualche perturbazione, con alcune piogge soprattutto su Toscano ed Appennini.

Le temperature sono miti, anche se le minime saranno ancora in singola cifra e spesso sotto i 5 gradi. Le massime, invece, renderanno le giornate piacevoli, attorno ai 15-16 gradi, con qualche punta di 20 gradi in alcune zone d’Italia.

