Previsioni traffico e meteo 21-25 aprile: oltre 12 milioni in viaggio

Dopo quello di Pasqua, arriva il secondo ponte di questo 2023, più lungo di un giorno. Tanti italiani ne approfitteranno per trascorrere quattro giorni di villeggiatura, vista la festività di martedì 25 aprile, allungando così il weekend. Vengono stimati in oltre 12 milioni i nostri connazionali solamente sulla rete autostradale.

Le previsioni del traffico

Dunque, è previsto traffico molto intenso, con code e disagi. Con le prime partenze già avvenute ieri sera, l’intera giornata odierna e la mattina di sabato sono quelle da bollino rosso, in uscita dalle grandi città ed in direzione Sud. In particolare, sono tre i punti più critici: lo snodo di Bologna sulla A1, il tratto romagnolo della A14 e le direttrici verso la costa ligure. Ma non mancherà qualche possibile disagio anche verso i laghi, così come sono possibili code agli imbarchi per la Sicilia.

Per favorire gli spostamenti, sono stati rimossi i 150 cantieri autostradali, lasciando così tutte le corsie disponibili al traffico. I lavori saranno bloccati fino alla sera di martedì 2 maggio, comprendendo così il ponte della prossima settimana. Il blocco dei mezzi pesanti è previsto dalle 9 alle 22 nelle giornate di domenica 23 e martedì 25 aprile, rendendo così il traffico un po’ più scorrevole nei due giorni in cui sono previsti i rientri verso Nord di questo ponte di fine aprile.

Le previsioni meteo

Sarà un weekend lungo con un tipico clima primaverile, tra sole e qualche temporale. Oggi le ultime piogge al Nord, poi sabato e domenica saranno principalmente soleggiate, con qualche pioggia su Alpi e Prealpi. Lunedì tornerà un po’ di maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre il 25 aprile le piogge si estenderanno su buona parte del nostro Paese, con eccezione del Nord Ovest e delle due isole maggiori, dove comunque il cielo dovrebbe essere un po’ velato da alcune nuvole.

Per quanto riguarda le temperature, saranno miti ed in linea con questo periodo. Le minime ormai quasi ovunque oltre i 10 gradi, anche nelle ore notturne e di prima mattina, mentre le massime toccheranno (e supereranno in alcuni casi) i 20 gradi, rendendo il clima piacevole. Solamente martedì, nel Centro Italia, scenderanno attorno ai 15-16 gradi, viste le piogge previste.

