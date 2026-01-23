Previsioni traffico e meteo 23-25 gennaio: weekend con pioggia e neve

Come in tutto questo periodo dell’anno, aspettando l’arrivo della primavera e della bella stagione, sono abbastanza ridotti gli spostamenti, senza festività a breve e con un meteo che non invoglia le gite fuoriporta, tra maltempo e freddo. Anche il weekend in arrivo non farà particolare eccezione, se non per chi si muoverà per andare sulle piste da sci. Attenzione però alla neve sulla strada.

Le previsioni del traffico

Di conseguenza, non sono previsti particolari disagi sulla nostra rete di strade e autostrade, anche se sono previste nevicate anche a bassa quota, potendo così rendere più difficoltosa la circolazione. In particolare, le precipitazioni sono attese sulla A26 Genova-Gravellona Toce, l’A7 Serravalle-Genova, l’A8 Milano-Varese e l’A9 Lainate-Como Chiasso. Ancor più importante, viaggiare con gli pneumatici invernali o avere le catene a bordo, da montare in caso di necessità.

Per il resto, come dicevamo, gli spostamenti principali saranno concentrati verso le località sciistiche e, di conseguenza, in particolare sull’A22 verso il Trentino e sull’A5 verso la Valle d’Aosta. Per il resto, solita attenzione in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di venerdì ed in senso inverso nello stesso periodo di domenica. Il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è previsto, come di consuetudine, solamente nella giornata di domenica, dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un fine settimana condizionato dal maltempo. Previste piogge che colpiranno praticamente tutta l’Italia, nel corso del weekend, con anche nevicate a quote più basse e in pianura. Quest’ultime sono previste soprattutto al Nord-Ovest, in particolare questa sera e nella giornata di domenica. Un maltempo che si dovrebbe protrarre anche ad inizio prossima settimana.

Le temperature sono quelle tipiche di questo periodo, ma meno fredde di alcune settimane di questo inizio 2026. Le minime saranno attorno agli 0 gradi al Nord, 4-5° al Centro ed anche a 10° al Sud, mentre le massime si attesteranno attorno ai 5-6 gradi nelle regioni settentrionali, mentre nel resto d’Italia andranno oltre quota 10°, con picchi di 15-16° in Sicilia.

