Previsioni traffico e meteo 24-26 febbraio: tra caldo e neve

Ultimo weekend del mese di febbraio, con un meteo un po’ pazzo e con spostamenti abbastanza relativi, aspettando l’arrivo della stagione delle gite fuoriporta. A Milano si celebrerà il Carnevale ambrosiano, mentre ci saranno le ultime trasferte verso le località sciistiche, per una stagione invernale che si avvio verso la conclusione.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, non sono previsti grandissimi disagi, nel corso del fine settimana. Come dicevamo, ci saranno spostamenti soprattutto verso le mete sciistiche, con qualche possibile coda in uscita dalle grandi città nella serata odierna e di rientro domenica pomeriggio/sera. Solita attenzione allo snodo di Bologna e sulla A22 del Brennero. Possibili disagi tra Lodi e Casalpusterlengo e, la mattina di sabato e domenica, nel tratto Bologna-Sasso Marconi per lavori.

Come in tutti i fine settimana, un occhio agli orari delle partite di Serie A di calcio, per non finire in mezzo all’afflusso o deflusso dei tifosi, nelle zone degli stadi. Il blocco dei mezzi pesanti è sempre quello classico: saranno fermi domenica dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana con un meteo un po’ pazzo. Oggi qualche pioggia nel Nord-Ovest, sabato è previsto un clima primaverile, con alcune piogge tra Sardegna, Toscana ed Emilia, mentre domenica arriverà l’irruzione di venti gelidi dal Nord, con forti piogge al centro e rischio di nevicate anche in pianura.

Le temperature seguiranno questo trend: oggi resteranno simili al resto di questa settimana, mentre domani saranno molto più alte della media con massime oltre i 15 gradi per arrivare fino a 22/23° al Centro-Sud. Domenica ci sarà un crollo, con massime in singola cifra al Nord, non andando oltre i 13-15 gradi sul resto d’Italia.

