Previsioni traffico e meteo 24-26 marzo: tra sole e qualche chiusura

È in arrivo il primo weekend ufficiale di primavera, anche se il meteo è mite già da un po’ di giorni. Anche questo fine settimana ci sarà un tempo discreto, seppur da domenica arriverà una perturbazione. Aspettando le festività pasquali ed i vari ponti dei prossimi mesi, non sono previsti grandi spostamenti. Domenica torna l’ora legale.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, come dicevamo, non sono previsti grandissimi disagi, nel corso del fine settimana. Non mancherà qualche possibile coda in uscita dalle grandi città nella serata odierna e di rientro domenica pomeriggio/sera. Solita attenzione allo snodo di Bologna e sulla A22 del Brennero. Però, approfittando di questo periodo ‘poco battuto’, continueranno un po’ di chiusure autostradali per lavori su vari tratti sul territorio nazionale, che potrebbero creare alcuni disagi.

Sull’A1 sarà chiuso il tratto tra Rioveggio e Firenze (direzione Napoli) dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, sull’A4 chiusura tra Sesto San Giovanni e Cormano (direzione Torino) nello stesso orario, mentre dalle 23 alle 5.30 non si potrà percorrere sull’A5 il tratto tra Morgex ed il raccordo A5/SS26 (direzione Monte Bianco). Sull’A9, da oggi a domenica tra le 22 e le 5 del mattino, saranno chiusi i tratti Lago di Como-Bivio A9/A59 (Lainate) e Como Centro-Chiasso (Svizzera). Sulla A14 chiuso, in entrambi i sensi di marcia, il tratto Cerignola-Foggia dalle 22 alle 6.

Tante le chiusure in Liguria, dalle 23 di oggi alle 6 di domattina: sull’A7 il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera (direzione Milano) e tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento A7/10 (direzione Genova), mentre sull’A10 non si potranno percorrere i tratti Genova Pra-Genova Aeroporto e Albisola-Celle Ligure, entrambi in direzione Genova. Infine, sulla A12 è chiuso il tratto tra Rapallo e Chiavari (direzione Rosignano) da mezzanotte alle 6 di domattina.

Le previsioni meteo

Passando al meteo, oggi un po’ di nuvole e qualche leggera pioggia al Nord, domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre domenica peggiora nelle zone settentrionali, con rischio anche di temporali e grandinate. Resterà, invece, sereno il cielo al Centro-Sud, anche se inizieranno ad alzarsi i venti, protagonisti lunedì e martedì.

Le temperature saranno primaverili sabato, con minime attorno ai 10 gradi e massime spesso oltre i 20 gradi, con punte di 25° in alcune località della Sicilia. Domenica entra in Italia un po’ di aria fredda e si abbasseranno le minime, tornando sotto i 10 gradi quasi ovunque, mentre le massime caleranno soprattutto al Nord.

Rate this post