Previsioni traffico e meteo 9-11 giugno: tra caldo e temporali

Le festività primaverili sono terminate, con lo scorso ponte del 2 giugno, ma ora sono finite le scuole ed è in arrivo l’estate, la classica stagione delle gite fuoriporta nel weekend, in attesa delle ferie. Quindi aumenterà costantemente il traffico sulle nostre strade ed autostrade nei fine settimana, anche se il meteo è ancora un po’ instabile.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, con la chiusura delle scuole, inizia ufficialmente il periodo dei fine settimana lontani dalle città, in particolare verso le località balneari. Così, il rischio di traffico è elevato in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, con probabili incolonnamenti soprattutto sulla A1 nel classico snodo di Bologna, l’A4 verso il Lago di Garda, l’A14 verso la riviera adriatica e sulle autostrade verso la Liguria e gli altri laghi. Ma non mancheranno disagi anche a Sud.

Dopo le sospensioni dello scorso weekend lungo ed in attesa degli stop estivi, sono piuttosto numerosi i cantieri presenti sulla nostra rete autostradale. Sull’A1 chiuso il tratto Firenze-Pian del Voglio (direzione Milano) e Rioveggio-Firenze (direzione Napoli) dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, sull’A4 chiuso il tratto tra il bivio A8 e Sesto San Giovanni (direzione Trieste) dalle 22 alle 6, sull’A8 chiusura tra Lainate e Castellanza (direzione Varese) dalle 22 alle 5, mentre sull’A9 ci saranno disagi nei dintorni di Como, per numerose chiusure, in entrambe le direzioni.

Sull’A13 chiuso il tratto tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto (direzione Padova) dalle 22 alle 6, mentre sull’A14 la chiusura riguarda il tratto Bologna Borgo Panigale-Bivio A1 (direzione nord) dalle 22 alle 6. Per la zona ligure, saranno sull’A7 i possibili disagi, con chiusure notturne nei dintorni del capoluogo in entrambe le direzioni, oltre al tratto tra Ronco Scrivia e Vignole (direzione Milano) dalle 23 alle 6. Domenica, quando sono previsti i rientri, stop ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22.

Le previsioni meteo

È in arrivo l’estate, ma il meteo sarà ancora abbastanza ‘pazzo’. Oggi e domani, in particolare, ci saranno numerose nuvole e temporali, soprattutto al Centro. Domenica la tendenza è al miglioramento, anche se non mancherà qualche ulteriore temporale, in particolare sui rilievi. Cielo sereno sulle due isole maggiori.

Le temperature, invece, si avvicinano sempre più ai classici valori estivi. Sono in aumento generale, con minime sempre più vicine a quota 20 gradi, mentre le massime saranno ovunque oltre i 25°, con picchi anche a quota 30° su alcune città meridionali.

