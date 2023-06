Previsioni traffico e meteo ponte 2 giugno: oltre 10 milioni in viaggio

Arriva il weekend lungo con il ponte del 2 giugno, per dare il via al periodo di gite fuoriporta e vacanze estive di questo 2023, legate alla bella stagione. Anche se sarà un fine settimana ancora con meteo instabile e con temperature spesso più basse della media del periodo, dove comunque si metteranno in viaggio molti italiani.

Previsioni del traffico

C’è voglia di un piccolo break dal lavoro e dalla consueta routine e saranno oltre 10 milioni gli italiani in viaggio, secondo quanto stimato da Autostrade per l’Italia. Il traffico per le partenze, in direzione Sud, vivrà i suoi momenti clou nel pomeriggio/sera di oggi e nella mattinata di domani, con probabili code nelle principali direttrici autostradali, come l’A1 Milano-Napoli, la A22 Autostrada del Brennero e l’A14 Adriatica, ma i disagi sono probabili anche verso la Liguria ed i Laghi.

I rientri saranno, invece, tutti concentrati nel pomeriggio e nella serata di domenica 4 giugno, con qualche ultimo strascico nella mattinata di lunedì 5. Per questo ponte, sono stati rimossi i principali cantieri sulle Autostrade: restano le chiusure sull’A1 tra Chiuso e Aglio (direzione Milano), sull’A8 tra Lago di Como e Como Centro (direzione Lainate) e sull’A26 tra Voltri e Ovada (direzione Gravellone) nel corso di questa notte. Per favorire gli spostamenti, il blocco dei mezzi pesanti raddoppia ed è previsto per venerdì 2 e domenica 4 giugno dalle 7 alle 22.

Previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un ponte con meteo instabile su tutta l’Italia. Si alternerà bel tempo a rovesci a carattere temporalesco, con possibili grandinate, soprattutto nelle ore serali. Insomma, servirà avere sempre a portata di mano l’ombrello, con una tendenza al miglioramento nelle regioni meridionali per sabato e domenica.

Anche le temperature soffriranno di questo meteo ballerino, visto che le massime resteranno attorno ai 27-28 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì, per poi subire un calo scendere sotto i 25 gradi per i restanti giorni del weekend, con una risalita domenica al Sud. Le minime, invece, saranno stazionarie tra 15 e 18 gradi.

