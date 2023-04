Regione Lombardia. Arriva lo sconto del 15% sul bollo auto: ecco come ottenerlo

Da oggi i proprietari di veicoli possono usufruire di uno sconto del 15% sul pagamento del bollo auto semplicemente impostando la domiciliazione bancaria. Questa modalità di pagamento offre diversi vantaggi, come ad esempio una riduzione dell’importo dovuto pari a quasi due mesi gratis di bollo. Inoltre, il servizio di domiciliazione permette di ricevere un promemoria con la data di addebito dell’importo sul proprio conto corrente, garantendo una maggiore tranquillità e comodità nella gestione delle spese automobilistiche.

Cos’è il bollo auto?

Il bollo auto è una tassa annuale che deve essere pagata dai proprietari di veicoli. Questa tassa varia in base alla regione in cui si vive e alle caratteristiche del veicolo. Il bollo auto è uno dei costi più importanti associati alla proprietà di un veicolo, ma è importante ricordare che questo costo è necessario per mantenere le infrastrutture stradali e garantire la sicurezza delle strade. Inoltre, il bollo auto può essere considerato un incentivo per l’acquisto di veicoli più ecologici e con emissioni più basse. Sebbene possa sembrare un costo elevato, il bollo auto è un investimento nella sicurezza e nell’efficienza del sistema stradale.

Come faccio a impostare la domiciliazione bancaria per pagare il bollo e ottenere lo sconto?

La procedura è semplice e veloce. Accedi alla sezione “Domiciliazione” dell’Area Personale Tributi tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi). A partire dal 1° maggio, le domande potranno essere presentate esclusivamente online, purché si disponga del PIN e di un lettore di smartcard. Il PIN si richiede presso gli sportelli di SpazioRegione, presso gli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, o presso le strutture sanitarie private accreditate che forniscono il servizio (verifica sul loro sito).

In sintesi, per ottenere lo sconto è necessario adottare i nuovi sistemi digitali. Questa scelta non solo rappresenta un’opzione sostenibile dal punto di vista economico e ambientale, ma consente anche ai cittadini di accedere rapidamente e gratuitamente ai servizi attivati dalla pubblica amministrazione, garantendo allo stesso tempo trasparenza, tempestività e certezza delle risposte in tempo reale al contribuente.

Qual è lo sconto per il bollo auto con la domiciliazione bancaria?

Chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito ha diritto ad una riduzione del 15% dell’importo dovuto, che verrà riconosciuta automaticamente anche per gli anni successivi, salvo revoca.

Ci sono anche le notifiche e gli avvisi di scadenza

Inoltre, il domiciliatario riceverà una comunicazione di avviso di scadenza del bollo all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento dell’adesione al servizio, circa 10 giorni prima dell’addebito in conto. Tale indirizzo verrà utilizzato anche per qualsiasi altra comunicazione ordinaria relativa al rapporto tributario con la Regione Lombardia, salvo che non venga fornito un nuovo recapito.

