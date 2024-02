Stellantis: una celebrazione di storia all’“Identitalia The Iconic Italian Brands”

Dal 13 febbraio al fine marzo 2024, Roma diventa il palcoscenico dell’eccellenza industriale italiana con la mostra “Identitalia The Iconic Italian Brands”, promossa dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Questo evento si svolge presso Palazzo Piacentini, cuore pulsante della Via Veneto, e mira a esaltare il patrimonio industriale nazionale, celebrando i 140 anni dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti. La mostra è un viaggio attraverso i marchi che hanno scritto la storia dell’industria italiana, con un focus particolare sui giganti automobilistici di Stellantis: Alfa Romeo, Lancia, FIAT e Maserati.

La narrazione si dipana attraverso fotografie, video e manifesti pubblicitari, molti dei quali pezzi originali, che tracciano l’evoluzione dei logotipi e delle campagne pubblicitarie che hanno segnato l’immaginario collettivo. Questo materiale non solo arricchisce gli stand dedicati, ma contribuisce anche al catalogo della mostra, offrendo una testimonianza tangibile dell’ingegno e della creatività italiani.

Un viaggio tra i marchi iconici italiani

Al centro di questa rassegna ci sono le storie dei marchi Stellantis: dall’A.L.F.A., nata nel 1910 e celebre per il suo design e le vittorie sportive, alla FIAT, fondata nel 1899, simbolo di un’avventura industriale che da oltre un secolo incide profondamente nel tessuto sociale italiano. Lancia, con i suoi 117 anni di storia, rappresenta l’eccellenza nelle city car, nelle ammiraglie e nelle vetture compatte, mentre Maserati, dal 1914, incarna l’equilibrio perfetto tra eleganza, performance e artigianalità, con il suo emblema del Tridente che rimanda alla statua di Nettuno in Piazza Maggiore a Bologna.

Ogni brand porta con sé un’eredità di innovazione e stile, testimoniata da loghi distintivi e campagne pubblicitarie che hanno saputo catturare l’essenza dell’italianità. L’Alfa Romeo, con il suo stemma che racchiude elementi di Milano, e la FIAT, con la sua iconica 500, rappresentano non solo l’eccellenza automobilistica ma anche un pezzo di storia italiana. Lancia rilancia oggi con la Nuova Ypsilon, mentre Maserati continua a essere un simbolo di lusso e prestigio.

Per Stellantis un’autentica storia industriale

“Identitalia The Iconic Italian Brands” è quindi più di una mostra: è un’immersione nella storia industriale del Paese, un’occasione per riscoprire le radici di un successo globale, un invito a celebrare quei marchi che, attraverso la loro evoluzione, continuano a raccontare la storia di un’Italia che guarda sempre avanti.

