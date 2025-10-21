Volvo: un anno di ricarica gratuita per chi acquista un’elettrica

Un anno di ricarica gratuita a casa per chi acquista un’auto elettrica. Questa la nuova offerta di Volvo, grazie all’accordo con la società energetica svedese Vattenfall. Tuttavia, per il momento questa promozione è valida solamente in Svezia, ma l’obiettivo del marchio automobilistico è quello di realizzare partnership con altri fornitori, per estenderla a livello mondiale.

“Ascoltiamo i nostri clienti e, attraverso offerte di ricarica gratuita, speriamo di creare valore per loro – ha dichiarato Alejandro Castro Pérez, Vice President Energy Solutions di Volvo Cars – e accelerare il nostro percorso collettivo verso una società più intelligente e più verde”.

A partire dal prossimo febbraio

Questa iniziativa prenderà il via il prossimo mese di febbraio, quando i nuovi acquirenti privati di automobili completamente elettriche in Svezia potranno usufruire gratuitamente, per un anno, del servizio di ricarica a domicilio a zero emissioni fossili, che consentirà loro di percorrere fino a 25.000 km all’anno in modalità completamente elettrica.

I clienti potranno beneficiare dell’offerta stipulando un contratto di fornitura elettrica con Vattenfall e utilizzando la funzione di ricarica intelligente dell’app Volvo Cars, ove disponibile. I costi dell’elettricità necessaria per ricaricare l’auto saranno calcolati e detratti dalla bolletta mensile.

Nel resto del mondo

Come dicevamo, Volvo pensa di estendere questa promozione anche fuori dai confini nazionali. Il marchio svedese, infatti, vuole stringere partnership con altri fornitori di energia sostenibile. Il piano prevede che l’iniziativa venga estesa con gli opportuni adeguamenti, a livello europeo e oltre. Con l’obiettivo di aumentare l’elettrificazione nel futuro ecosistema energetico.

Quando nel 2026 sarà disponibile la tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X), Volvo Cars amplierà il programma includendo un’offerta speciale per le auto bidirezionali, come la EX90. I clienti potranno, quindi, utilizzare la batteria della propria auto come fonte di energia supplementare, ad esempio per alimentare gli impianti domestici o rivendere energia alla rete.

