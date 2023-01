Audi primo produttore auto ad aderire all’Alliance for Water Stewardship

Audi ha aderito all’Alliance for Sustainable Water Stewardship (AWS). Questa iniziativa globale di aziende, ONG e settore pubblico è dedicata alla gestione dell’acqua lungo tutta la catena del valore. Un passo che consentirà allo stabilimento di San José Chiapa in Messico, di ottenere la certificazione concessa con l’International Water Stewardship Standard, noto anche come AWS Regulation.

Audi è il primo costruttore premium al mondo ad aderire all’Alliance for Water Stewardship

L’acqua potabile è una delle risorse più preziose al mondo, motivo per cui Audi si è concentrata sul rendere l’acqua economica ed efficiente come parte del suo programma ambientale Mission:Zero. L’azienda di Ingolstadt vuole mantenere il proprio consumo di acqua il più basso possibile e alla fine smettere di usare acqua potabile nei suoi processi produttivi. Entro il 2035, si prevede che il consumo di acqua per veicolo prodotto sarà ridotto di circa la metà nei cinque stabilimenti Audi, da 3,75 a circa 1,75 metri cubi. Inoltre, insieme ai suoi fornitori, il marchio dei quattro anelli si impegna a ridurre il consumo di acqua lungo tutta la filiera.

Aderendo all’AWS, Audi estende il suo impegno per il trattamento sostenibile delle acque nella sua politica di gestione delle acque. “In qualità di produttore, abbiamo l’obbligo di garantire che la nostra gestione delle nostre risorse più preziose sia svolta in modo responsabile e sostenibile lungo l’intera catena del valore”, afferma Dirk Grosse-Loheide, responsabile degli acquisti e IT di Audi. “Il nostro impegno nei confronti della rete AWS si basa sull’appartenenza e sulla collaborazione intersettoriale con le altre aziende leader che fanno parte dell’alleanza. Allo stesso tempo, offre anche un’importante piattaforma per lo scambio di idee con altre aziende”.

Lo stabilimento Audi di San José Chiapa in Messico, è in fase di certificazione da parte dell’AWS e diventerà la prima sede della casa tedesca controllata da questa alleanza. Ciò significa che la loro gestione idrica viene esaminata sia a livello di sito che di bacino. Lo stabilimento è pioniera nell’uso economico dell’acqua come risorsa. Dal 2018 lo stabilimento produce vetture senza scarichi idrici.

