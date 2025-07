Auto elettriche: in Australia potrebbero fornire supporto alla rete elettrica in caso di guasti

Secondo una sperimentazione che è avvenuta in Australia le auto elettriche potrebbero fornire supporto alla rete elettrica in caso di guasti grazie alle loro batterie. L’esperimento è stato effettuato lo scorso mese di febbraio quando a causa di un forte temporale la rete elettrica aveva subito un grave guasto cosa che aveva tolto l’energia a quasi mezzo milione di abitazioni.

In Australia testata la tecnologia “Veicolo-rete” per la prima volta nel mondo reale

In quell’occasione in Australia è stata messa alla prova la tecnologia “Veicolo-rete” che ha mostrato in questa occasione tutto il suo potenziale. Condotta dal programma “Stoccaggio delle batterie e rete elettrica”, la sperimentazione ha visto l’erogazione di soli 107 kilowatt di energia dalle batterie delle auto elettriche, una quantità modesta rispetto alla domanda nazionale di elettricità. Tuttavia, Bjorn Sturmberg della Scuola di Ingegneria dell’Australian National University, responsabile della ricerca, ha affermato che i risultati pubblicati sul sito dell’università evidenziano l’enorme potenziale della tecnologia “veicolo-rete”.

L’evento di febbraio ha rappresentato il primo “test nel mondo reale” della risposta dei veicoli elettrici a cali improvvisi di erogazione elettrica, confermando l’importante ruolo che potranno avere nelle future reti elettriche, scrive Sturmberg. Aggiunge che la tecnologia potrà fornire un’alimentazione supplementare alla rete e ridurre la domanda quando l’erogazione si va esaurendo.

