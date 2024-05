Carlos Tavares: “La transizione verso le auto elettriche colpirà duramente i fornitori”

Mercoledì, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha sottolineato che la transizione ai veicoli elettrici rappresenterà un “onere significativo” per i fornitori di automobili. Questa osservazione arriva mentre le case automobilistiche occidentali cercano di ridurre i costi e mantenere la competitività di fronte alla crescente pressione dei concorrenti cinesi.

Carlos Tavares è sicuro: “Il passaggio alle auto elettriche colpirà duramente i fornitori”

Carlos Tavares ha evidenziato che il principale ostacolo per le case automobilistiche è vendere veicoli elettrici, i cui costi di produzione sono tra il 40% e il 50% più alti rispetto ai modelli equivalenti a benzina, mantenendo allo stesso tempo prezzi competitivi. Questa sfida richiede loro di ridurre i costi in tutti gli aspetti delle loro operazioni, comprese le catene di approvvigionamento e la logistica.

Durante la conferenza sulle decisioni strategiche di Bernstein, Carlos Tavares ha dichiarato: “Prevedo un significativo cambiamento nella base dei fornitori, con un movimento dell’approvvigionamento dai paesi occidentali a quelli con costi più vantaggiosi”. Il CEO di Stellantis ha sottolineato che la competizione nel settore dei veicoli elettrici si è trasformata in una corsa verso la riduzione dei costi.

Carlos Tavares ha poi continuato dicendo: “Il consumatore del mondo occidentale sta dicendo al governo del mondo occidentale, okay, c’è il problema del riscaldamento globale, va bene, ma se non mi aiuti, non aiuterò te”. Nel tentativo di rendere le auto più accessibili, il gruppo automobilistico lancerà presto un modello Jeep negli Stati Uniti che costerà meno di 25.000 dollari, dopo la Citroen e-C3 da 20.000 euro in Europa. Stellantis ha anche una joint-venture con Leapmotor, che le permetterà di vendere in Europa il modello T03 del suo partner cinese per meno di 20.000 euro.

