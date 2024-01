Chery: la casa cinese vuole costruire auto elettriche in Europa

Secondo il Financial Times, Chery starebbe considerando la costruzione di due stabilimenti nel vecchio continente: uno nel Regno Unito e l’altro nel continente europeo, entrambi potenzialmente funzionanti entro la fine del decennio. Il leader dell’azienda nel Regno Unito, Victor Zhang, ha espresso il desiderio di seguire l’esempio di Hyundai e Kia. Queste marche erano praticamente sconosciute nel paese fino alla fine degli anni ’80 ma ora rappresentano quasi il 10% delle vendite automobilistiche nel Regno Unito.

Chery ritiene che il mercato, con un volume di circa 2 milioni di nuove auto vendute ogni anno, sia abbastanza ampio da giustificare la costruzione di due stabilimenti separati. Il primo sito nel Regno Unito produrrà automobili destinate alla guida a destra, mirando ai mercati britannico e nordirlandese. Queste vetture potrebbero anche essere esportate in Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda, dove si guida anch’essi sul lato destro della strada. Il secondo stabilimento in Europa continentale sarà dedicato alla produzione di veicoli per la guida a sinistra, destinati al mercato continentale.

Chery ha programmato di introdurre la sua prima serie di veicoli marchiati Omada nel mercato di massa del Regno Unito durante la primavera, mentre la linea premium Jaecoo arriverà pochi mesi dopo. Questi modelli saranno lanciati in Europa proprio mentre l’Unione Europea sta indagando sui sussidi statali cinesi forniti alle case automobilistiche. Tuttavia, il dirigente della casa cinese rassicura che questo non dovrebbe rappresentare una minaccia significativa per loro.

