Previsioni traffico e meteo 14-16 aprile: tra sole e maltempo

Tra lo scorso weekend di Pasqua e le prossime festività del 25 aprile e 1° maggio, arriva un fine settimana ‘normale’, in cui probabilmente non ci saranno particolari spostamenti. Anche a causa di un meteo abbastanza pazzo, con temporali sparsi in buona parte d’Italia. Ma non mancherà qualche lavoro sulla rete autostradale.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non sono previsti particolari ingorghi o code, per questo fine settimana, anche se potrebbe esserci sempre qualche disagio in uscita dalle grandi città stasera ed in senso opposto domenica pomeriggio/sera. Come per tutti i giorni festivi, è comunque previsto il blocco dei mezzi pesanti domenica dalle 9 alle 22.

Dopo la rimozione dello scorso weekend, tornano ad esserci un po’ di cantieri e chiusure in autostrada. Sull’A1 chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino (direzione Milano) dalle 22 alle 6 per tutto il fine settimana, sull’A4 chiusura tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa dalle 21 alle 5 di questa sera, mentre sull’A9 ci saranno varie chiusure tra Como e Chiasso nel corso dei prossimi giorni, per il transito di un trasporto eccezionale. Sull’A14 chiuso il tratto Pedaso-Grottammare (direzione Taranto) dalle 22 di stasera alle 6 di domattina.

Saranno numerosi lavori in Liguria. Sull’A26 chiuso il tratto tra Masone e Ovada (direzione Gravellona), sull’A12 tra Lavagna e Chiavari (direzione Genova), sull’A10 tra Albisola e Celle Ligure (direzione Genova) e sull’A7 negli allacciamenti di Genova Bolzaneto. Sempre tra le 22 di questa sera e le 6 di domani mattina.

Le previsioni meteo

Il meteo sarà molto variabile, nel corso del weekend. Ci saranno piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico al Centro-Sud, nelle giornate di oggi e domani, mentre domenica sarà l’intera zona meridionale del nostro Paese ad essere colpito dal maltempo. Al Nord, invece, ci sarà soprattutto cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature vedranno minime ancora fresche, quasi ovunque sotto la doppia cifra, seppur in aumento nella parte finale del weekend. Le massime porteranno un clima gradevole, anche attorno ai 20 gradi al Nord, mentre il Centro-Sud risentirà un po’ del maltempo ed avrà un clima più fresco, attorno ai 15/16 gradi.

