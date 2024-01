Previsioni traffico e meteo 19-21 gennaio: un weekend molto freddo

Un classico weekend di gennaio è in arrivo, con temperature basse, un meteo abbastanza instabile e non troppi spostamenti previsti, se non per qualche gita verso le tradizionali località sciistiche. Sarà così anche per le prossime settimane, visto che non sono previste festività fino a fine di marzo, quando arriveranno Pasqua e bella stagione.

Le previsioni del traffico

Entrando un po’ più nel dettaglio, non sono previsti grandissimi disagi, nel corso del fine settimana. Come dicevamo, ci saranno spostamenti soprattutto verso le località di montagna, con qualche possibile coda in uscita dalle grandi città nella serata odierna e di rientro domenica pomeriggio/sera. Solita attenzione sulla A22 del Brennero, dove il traffico sarà più intenso. Per favorire gli spostamenti, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti in autostrada nella giornata di domenica, dalle 9 alle 22.

Non mancheranno, invece, le chiusure in autostrada, di questa notte, per i cantieri ed i lavori. Sull’A7 chiusi i tratti Bivio A10-Bivio A12 (direzione Milano) dalle 22 alle 6 e Genova Ovest-Bivio A10 (direzione Milano) da mezzanotte alle 6; sull’A8 chiusi gli allacciamenti attorno a Fiera Milano dalle 21 alle 5; sull’A10 chiuso Arenzano-Bivio A26 (direzione Genova) dalle 22 alle 6; sull’A13 chiuso Ferrara Sud-Altedo (direzione Bologna) dalle 22 alle 6; sull’A14 chiusi Bivio A1-Bologna Borgo Panigale (direzione Taranto) e Canosa-Cerignola Est (entrambe le direzioni) dalle 22 alle 6; sull’A23 chiuso Carnia-Pontebba (direzione confine) dalle 22 alle 6.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, ci sarà un meteo abbastanza instabile: oggi piogge previste al Nord-Est e sulle regioni alte adriatiche, domani nelle regioni meridionali (Sicilia compresa), mentre domenica ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.

Le temperature saranno ulteriormente in discesa. Le minime saranno sotto zero al Nord, con un picco di -10 a Bolzano sabato, ma caleranno in tutta Italia, con l’eccezione delle due isole principali, dove andranno ancora in doppia cifra. Le massime saranno in singola cifra su buona parte del Paese sabato e domenica.

