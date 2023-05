Previsioni traffico e meteo 19-21 maggio: ancora pioggia e disagi

Siamo oltre metà maggio, ma pare di essere in autunno. Pioggia e maltempo continueranno a colpire l’Italia, in un periodo solitamente dedicato alle prime gite fuoriporta della bella stagione, invece sarà ancora un weekend caratterizzato da brutto tempo, con annessi disagi, soprattutto nella zona colpita dalle drammatiche alluvioni.

Previsioni del traffico

Questo meteo non favorevole porterà meno italiani a mettersi in viaggio nel weekend, anche se potrebbe esserci comunque qualche disagio in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi ed in senso inverso domenica pomeriggio/sera. La situazione più complicata è in Emilia-Romagna: l’autostrada A14 è stata riaperta, ma con corsie ridotte e conseguenti code. Inoltre, dalle 21 alle 8 dei prossimi giorni sarà chiuso il tratto Faenza-Forlì, in entrambe le direzioni, per lavori di ripristino. Sulla stessa autostrada, chiusi anche i tratti tra Pineto e Città Sant’Angelo (in entrambe le direzioni), tra San Severo e Poggio Imperiale (direzione Pescara) e Gioia-Acquaviva (Bari).

Anche su altre autostrade restano alcune tratte non percorribili per lavori programmati. Sull’A1 chiuso il tratto Pian del Voglio-Aglio (direzione Napoli) dalle 21 alle 6 per l’intero weekend, sull’A4 chiusura tra Cormano e Viale Certosa (direzione Torino) dalle 21 di stasera alle 5 di domattina, sull’A5 chiuso tra Morgex e SS26 (direzione Monte Bianco) dalle 22 alle 5.30 questa notte, mentre sull’A8 tra Castelletto Ticino e Sesto Calende dalle 22 alle 6 di domattina.

Ancora lavori e disagi in Liguria, dove ci sono numerose tratte interessate nel corso del weekend: sull’A7 tra bivio A12 e bivio A10 (direzione Genova) sia venerdì che sabato notte e tra bivio A10 e Genova Ovest (questa notte), così come sull’A12 nel tratto tra Recco e Genova Nervi (direzione Genova) dalle 23 alle 6 di domattina.

Previsioni meteo

Come dicevamo, il maltempo continuerà a colpire l’Italia nel corso del weekend. Già oggi peggiora nuovamente il tempo sul versante occidentale, domani sarà tutto il Paese ad essere colpito dalle piogge, piuttosto forti soprattutto in Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Domenica un miglioramento a partire dal Nordest.

Le temperature saranno comunque miti, con le minime attorno ai 15 gradi e le massime nei dintorni dei 20 gradi, con un aumento previsto per domenica, dove al Nord verranno toccati anche i 25-26 gradi. Nelle regioni meridionali, invece, si resterà anche sotto quota 20°, con una tendenza all’aumento dall’inizio di settimana prossima.

