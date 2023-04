Previsioni traffico e meteo 28 aprile-1 maggio: un ponte bagnato

Secondo weekend lungo consecutivo e nuove possibilità di gite fuoriporta, seppur questa volta non assecondate da un meteo favorevole. Arriva il ponte del 1° maggio, con il lunedì da aggiungere al classico weekend. Un po’ di italiani, dunque, si metteranno in viaggio, seppur in numero minore rispetto allo scorso fine settimana.

Le previsioni del traffico

Sono previsti, comunque, dei flussi sostenuti a partire dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29, in uscita dalle città, con particolari disagi possibili sullo snodo di Bologna sulla A1, sul tratto romagnolo della A14 e lungo le direttrici verso la costa ligure. Domenica 30 e, soprattutto, lunedì 1° maggio, dal primo pomeriggio fino alla sera, sono previsti i maggiori flussi verso le grandi città.

Come era già accaduto lo scorso weekend, anche questo fine settimana sono stati rimossi i 150 cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali, affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico. Resteranno operativi solo i cantieri inamovibili. Domenica e lunedì, dalle 9 alle 22, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, non ci sarà un meteo particolarmente favorevole in questo ponte. Venerdì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, sabato arriveranno le prime piogge sul dorsale tirrenico, mentre domenica e lunedì piogge e temporali si estenderanno su tutta Italia, con esclusione solamente della Sardegna.

Per quanto riguarda le temperature, resteranno più o meno in linea con gli ultimi giorni e con minime in rialzo, attorno ai 13-14 gradi. Le massime resteranno attorno ai 20 gradi fino a domenica, mentre lunedì ci sarà un calo ed arriveranno a 16-17 gradi.

