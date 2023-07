Previsioni traffico e meteo 7-9 luglio: arriva l’anticiclone Cerbero

Sinora l’estate è stata abbastanza fresca, visti i numerosi temporali che hanno colpito con frequenza il nostro Paese, anche purtroppo con conseguenze drammatiche. Ora è in arrivo il grande caldo, con l’approdo nel nostro Paese dell’anticiclone Cerbero, che porterà temperature oltre i 40 gradi in alcune zone. Mentre il traffico aumenta.

Previsioni del traffico

Aspettando l’esodo estivo, al via alla fine del mese, l’arrivo del caldo porta anche più italiani sulle strade, per trasferirsi nei luoghi di villeggiatura a caccia di un po’ di refrigerio, almeno nel corso dei weekend. Per questo, si intensificherà via via il traffico. Questo fine settimana è previsto bollino giallo da venerdì pomeriggio a domenica sera sulla nostra rete, con probabili incolonnamenti soprattutto sulla A1 nel classico snodo di Bologna, l’A4 verso il Lago di Garda, l’A14 verso la riviera adriatica e sulle autostrade verso la Liguria e gli altri laghi. Ma non mancheranno disagi anche a Sud. Il blocco dei mezzi pesanti è previsto sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Per quanto riguarda i lavori sulle autostrade, ci sono ancora delle chiusure, nella notte tra venerdì e sabato. Sull’A4 chiuso il tratto tra Sesto San Giovanni e nodo A8 (direzione Torino) e tra snodo A8 e Monza (direzione Trieste) dalle 22 alle 6; sull’A7 chiuso Busalla-Ronco Scrivia (direzione Milano) e tratto tra bivio A10 e bivio A12 (direzione Genova) dalle 23 alle 6; sull’A9 chiuso il bivio con l’A8 dalle 21 alle 5; sull’A10 chiuso Albisola-Celle Ligure (direzione Genova) dalle 23 alle 6.

Previsioni meteo

Come dicevamo, il weekend porterà il grande caldo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia per l’intero fine settimana (ed anche per i giorni successivi), con solo qualche residua precipitazione in alta quota in Trentino.

Le temperature saranno in costante aumento, con minime non inferiori a 20 gradi e massime ben oltre quota 30 gradi. Domenica, in particolare, ci sarà molto caldo e verranno superati anche i 40 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Il trend è destinato a proseguire anche nella prossima settimana, forse la più calda del 2023.

