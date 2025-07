Il Trofeo Lancia ha riacceso i riflettori sull’anima sportiva del brand

Dopo un’attesa carica di aspettative, Lancia è tornata a far parlare di sé nel mondo dei rally, riaffermando la propria anima sportiva con un progetto orientato al futuro ma radicato nella tradizione. Nascono così la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, che hanno riportato entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. Recentemente ha debuttato anche la Ypsilon HF Racing, pensata per avvicinare i giovani al motorsport. Con 100 auto vendute e 40 team iscritti, il trofeo si conferma tra i più competitivi e accessibili, con un regolamento chiaro, costi contenuti e il supporto tecnico di Miki Biasion.

Lancia Ypsilon Rally4 HF sta conquistando team e piloti con la sua potenza da 212 cavalli

Con quattro round già disputati, il Trofeo Lancia 2025 si conferma tra i campionati monomarca più seguiti dell’anno, grazie a un mix vincente di spettacolo, talento e premi ambiziosi. In palio, un montepremi totale di 360.000 euro e, per il vincitore Under 35, la possibilità di entrare nel Team Lancia Corse HF e partecipare all’ERC 2026 con una Ypsilon Rally4 HF ufficiale. Dopo la Targa Florio e il Rally Due Valli, dove Pisani e Pesavento si sono alternati in vetta, il doppio appuntamento al Rally di Roma Capitale ha visto Pisani dominare entrambe le giornate, consolidando la sua leadership.

Ottime prestazioni anche per Ardizzone tra gli Junior e Polonski nella categoria Expert. Con 100 Ypsilon Rally4 HF già consegnate e 40 team in gara, il trofeo rappresenta una palestra ideale per giovani talenti e un banco di prova stimolante per i più esperti. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente c’è il Villaggio Lancia Corse HF, presente a ogni tappa con eventi, esposizioni storiche e test drive, capace di attrarre un pubblico trasversale e appassionato. Dopo la pausa estiva, il campionato riprenderà a settembre con il Rally del Lazio, in vista del gran finale al Rally di Sanremo.

Presentata all’inizio del 2024, la Ypsilon Rally4 HF rappresenta l’anima più sportiva della nuova generazione Lancia, sviluppata per competere nella categoria FIA Rally4. Con un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio sequenziale SADEV a 5 marce e pneumatici Michelin Pilot Sport, si distingue per precisione, potenza e affidabilità. Il telaio leggero e rigido, le sospensioni Öhlins regolabili e il differenziale autobloccante assicurano prestazioni elevate su ogni fondo.

Il progetto, seguito anche da Miki Biasion, riflette la visione strategica di Lancia, che punta sul motorsport per rafforzare la propria identità e valorizzare nuovi talenti. In questo contesto si inserisce il rilancio dello storico logo HF, ora presente anche sulle versioni stradali ad alte prestazioni: la Ypsilon HF 100% elettrica da 280 CV e la HF Line Hybrid. Entrambe già ordinabili, queste vetture segnano il ritorno di Lancia alle emozioni della guida sportiva, coniugando tradizione e innovazione in chiave moderna.

