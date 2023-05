Previsioni traffico e meteo 26-28 maggio: un primo assaggio estivo

Dopo un mese di maggio pieno di pioggia, purtroppo anche con conseguenze devastanti come quanto accaduto in Emilia-Romagna, arriva un weekend con un assaggio d’estate. Finalmente il sole la farà da padrone per buona parte d’Italia, anche se non mancherà ancora qualche temporale. Aspettando il prossimo ponte del 2 giugno.

Previsioni del traffico

Visto un meteo in miglioramento, potrebbe, dunque, iniziare qualche gita fuoriporta, anche se il periodo clou inizierà dal prossimo fine settimana. Qualche disagio è possibile in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di oggi, con traffico in senso inverso nel pomeriggio/sera di domenica per i rientri. Le tratte più battute saranno le autostrade verso i laghi, la Liguria e la costa adriatica, con la consueta attenzione anche attorno allo snodo di Bologna sull’autostrada A1. Oggi attenzione allo sciopero dei mezzi.

Aspettando una riduzione dei lavori per il periodo estivo, restano ancora cantieri e chiusure anche in questo weekend. Sull’A1 sarà chiuso il tratto Rioveggio-Aglio (direzione Napoli) dalle 21 di oggi alle 6 di domattina e Pian del Voglio-Aglio (direzione Napoli) dalle 21 di sabato alle 6 di domenica, mentre in direzione Milano verrà chiuso il tratto Modena Sud-Modena Nord dalle 22 alle 6 di stanotte. Sull’A4 chiusura tra Sesto San Giovanni e nodo A8 (direzione Torino) ed il raccordo Viale Certosa (direzione Torino) dalle 21 alle 5 di stanotte, mentre sull’A5 il tratto Morgex-SS26.

La Liguria resta la zona più a rischio, tra traffico e lavori. Sull’A7 chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole (direzione Milano) dalle 22 alle 6 di stanotte, così come è chiuso tra bivio A10 e Genova Ovest (direzione Genova) dalle 23 alle 6. Sull’A12 chiuso il tratto Sestri Levante-Lavagna (direzione Genova) dalle 23 alle 6 e sulla A26 tra Gravellona e Arona (direzione Genova) dalle 22 alle 6 di questa notte.

Previsioni meteo

Come dicevamo, sarà il sole il principale protagonista del weekend in arrivo. Cielo sereno o poco nuvoloso sull’Italia, con alcuni temporali previsti sui rilievi del Centro-Sud e sull’arco alpino, in particolare nel Piemonte. Nella giornata di domenica, potrebbe arrivare qualche breve pioggia o temporale anche in pianura.

Le temperature sono in rialzo ed ormai in linea con questo periodo dell’anno. Le minime saranno attorno ai 15 gradi più o meno su tutta l’Italia, mentre le massime saranno comprese tra 24 e 27 gradi, con qualche possibile picco a quota 30° su alcune città del Nord. Con tendenza all’aumento da metà prossima settimana.

