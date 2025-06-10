Regione Puglia e Pirelli: via al progetto pilota per il monitoraggio delle strade grazie al Cyber Tyre

Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per dare il via a un sistema di monitoraggio delle strade pugliesi con lo scopo di creare una mappa dello “stato di salute” delle rete viaria del territorio regionale. A rendere particolarmente innovativo il progetto pilota è il fatto che sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi, raccolti con la tecnologia Univrses attraverso telecamere installate a bordo delle vetture.

L’intesa è stata presentata nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Bari, nella sede della Presidenza della Regione, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il vice presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

La combinazione tra le tecnologie Pirelli Cyber Tyre e Univrses

Per implementare questo progetto pilota verranno messe insieme due tecnologie, combinando il sistema Pirelli Cyber Tyre che raccoglie ed elabora informazioni carpita da sensori posti nella parte interna del battistrada dei pneumatici, analizzando fattori come la rugosità dell’asfalto e irregolarità, con la tecnologia Univrses che invece, tramite telecamere, consente il monitoraggio della strada e della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

La combinazione di questi due sistemi equipaggerà una serie di cyber-veicoli di sevizio della Regione Puglia che saranno in grado di inviare a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali. Le prime auto della flotta, fornita alla Regione dalla società di noleggio Avvens, saranno attive dal mese di luglio.

Le dichiarazioni di Emiliano e Tronchetti Provera

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato così l’intesa con Pirelli: “La Regione Puglia è orgogliosa di realizzare un accordo che guarda al futuro, come sempre facciamo quando si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini. La tecnologia può salvare delle vite, in questo caso ci sarà utile come termometro dello stato di salute delle nostre strade. Quando si mettono a sistema fattori come l’innovazione, la programmazione intelligente e a lungo termine, lo scambio di buone prassi con un’azienda che ha fatto la storia dei pneumatici in Italia e nel mondo il risultato è un accordo storico, che non comporta oneri per la Regione e che sono sicuro darà risultati importanti. Non si tratta della prima partnership con Pirelli, che ringrazio per la fiducia rinnovata in una Regione sempre attenta a cogliere le opportunità di sviluppo e benessere offerte dall’innovazione tecnologica, penso al Digital Solutions Center attivato a Bari nel 2022 con il prezioso contributo del nostro mondo accademico, delle menti brillanti dei nostri ragazzi. Sono sicuro, è il caso di dirlo, che la Regione Puglia farà ancora molta strada insieme a Pirelli per garantire ai cittadini pugliesi sempre il massimo della sicurezza alla guida”.

Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “L’accordo raggiunto e la sperimentazione avviata rappresentano un altro passaggio importante nel percorso di ricerca e innovazione che da anni stiamo portando avanti con la Regione Puglia. Grazie al supporto di tutte le istituzioni, del mondo universitario e dei partner locali, la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo. Il Cyber Tyre, una delle nostre tecnologie di punta per lo sviluppo della mobilità del futuro, connessa e sostenibile, è al cuore di questa innovazione e di queste attività. Il sistema hardware e software Cyber Tyre, oltre a consentire il collegamento tra il terreno e i sistemi controllo della vettura, permette anche un’analisi puntuale dello stato delle infrastrutture. Grazie a quanto realizzato finora e al supporto ricevuto dal territorio, stiamo valutando di realizzare anche in questa regione ulteriori investimenti non appena alcune nostre tematiche di carattere societario saranno superate. Il rapporto tra la Puglia e Pirelli è destinato a rafforzarsi ulteriormente rendendo questa Regione e il Sud del nostro Paese una parte fondamentale nel percorso d’innovazione tecnologica che vede Pirelli leader mondiale nel segmento dei pneumatici ad alto valore”.

