Previsioni traffico e meteo Capodanno 2026: arriva il freddo

Trascorse le festività natalizie, ora arrivano quelle di fine anno. Gli ultimi giorni del 2025 ed i primi del 2026 sono contrassegnati da molti italiani in ferie, le scuole chiuse e, di conseguenza, un bel po’ di spostamenti previsti. Seppur più scaglionati su diversi giorni, probabilmente con meno disagi sulla nostra rete autostradale. Con meteo discreto, ma con un aumento del freddo.

Le previsioni del traffico

Dopo quelle dei giorni scorsi, le partenze verso i luoghi di villeggiatura, dove trascorrere il Capodanno ed i primi giorni del 2026, saranno concentrate soprattutto nella giornata di martedì 30, in particolare nel pomeriggio/sera, completandosi nella mattinata di San Silvestro. Le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 gennaio, invece, non prevedono grande traffico sulla nostra rete. Potrebbero esserci comunque alcuni disagi nei dintorni dei complessi sciistici.

Da sabato 3 inizieranno i rientri, che si protrarranno fino all’Epifania. Le due giornate più critiche saranno domenica 4 e, soprattutto, martedì 6 gennaio, verso i grandi centri urbani. Le strade più trafficate saranno l’A1, in particolare nello snodo di Bologna, l’A22 del Brennero, l’A5 della Valle d’Aosta, l’A14 Adriatica e l’A2 del Mediterraneo. Per favorire un traffico più regolare, ci sarà il blocco ai mezzi pesanti l’1, il 4 ed il 6 dalle 9 alle 22 ed il 5 dalle 16 alle 22.

Le previsioni meteo

Dopo un po’ di piogge nel periodo natalizio, la fine dell’anno sarà principalmente soleggiata in Italia. Qualche possibile pioggia domani (30 dicembre) sulle regioni adriatiche e mercoledì in Sicilia, mentre un’importante perturbazione arriverà nel prossimo weekend (3-4 gennaio). Verranno colpite soprattutto le regioni settentrionali e centrali, con neve sulle Alpi.

Le temperature diventeranno un po’ più rigide, come già visto negli ultimi due giorni. Le minime andranno anche sotto zero, in particolare a San Silvestro e Capodanno, mentre le massime faticheranno a raggiungere i 10 gradi, escludendo le due isole maggiori e la Calabria. Con l’arrivo della perturbazione, nel weekend torneranno a rialzarsi leggermente.

